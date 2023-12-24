Kate Middleton'dan Noel sürprizi olarak çay partisi

Middleton, özel çay partisinde çocuklar ve onlara mentorluk eden başka yetişkinleri de şaşırtıyor.

Özel program geçen ay Londra'da çekildi ve Kate Middleton, masanın etrafındakilerin çocuklara nasıl ilham verdiğini dinlemek için onlarla bir araya geldi