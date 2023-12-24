Kate Middleton'dan Noel sürprizi olarak çay partisi

Prenses Kate Middleton, Noel sürprizi olarak bir çay partisi düzenledi. Başarılı çocuklar ve onlara mentorluk eden yetişkinlerle bir araya geldi.

Kate Middleton'dan Noel sürprizi olarak çay partisi - 1

İngiltere kraliyet ailesinin en gözde üyesi Prenses Kate Middleton, Noel sürprizi olarak bir çay partisi düzenledi. Özel Noel partisi, bu akşam İngiliz televizyon kanalı ITV'de yayınlanacak.

"Kate's Together at Christmas Carol Service" adlı programın kısa tanıtımında, 41 yaşındaki Prenses, kapıdan girerken konukları şaşkınlığa uğratıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kate Middleton'dan Noel sürprizi olarak çay partisi - 2

Partinin konuklarından biri olan 13 yaşındaki futbolcu Rico, çocukluk dönemi antrenörü ile karşılaşmayı beklerken birden karşısında Prenses Kate Middleton'ı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Prenses, genç futbolcunun elini sıkıyor ve onunla sohbet ediyor.

Kate Middleton'dan Noel sürprizi olarak çay partisi - 3

Middleton, özel çay partisinde çocuklar ve onlara mentorluk eden başka yetişkinleri de şaşırtıyor.

Özel program geçen ay Londra'da çekildi ve Kate Middleton, masanın etrafındakilerin çocuklara nasıl ilham verdiğini dinlemek için onlarla bir araya geldi

Kate Middleton'dan Noel sürprizi olarak çay partisi - 4

1350 sterlinlik kırmızı bir Miu Miu marka bir kazak giyen Prenses'in baştan ayağa kırmızı stili, beğeni topladı.

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