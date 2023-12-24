Kate Middleton'dan Noel sürprizi olarak çay partisi
Prenses Kate Middleton, Noel sürprizi olarak bir çay partisi düzenledi. Başarılı çocuklar ve onlara mentorluk eden yetişkinlerle bir araya geldi.
İngiltere kraliyet ailesinin en gözde üyesi Prenses Kate Middleton, Noel sürprizi olarak bir çay partisi düzenledi. Özel Noel partisi, bu akşam İngiliz televizyon kanalı ITV'de yayınlanacak.
"Kate's Together at Christmas Carol Service" adlı programın kısa tanıtımında, 41 yaşındaki Prenses, kapıdan girerken konukları şaşkınlığa uğratıyor.