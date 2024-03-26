Kate Middleton'ın lanetli nişan yüzüğü: Neden Diana'nın yüzüğünü takıyor?

BROŞTAN DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Güzel olmasına rağmen bu safir mücevherin hikayesi kasvetle dolu.

Mücevher, 18 karatlık beyaz altınla süslenmiş, 14 pırlantayla çevrilmiş oval bir safir yüzük.

Vogue dergisine göre yüzük, Prens Albert'in kuyumcu Garrard'dan 1840 yılında gelecekteki eşi Kraliçe Victoria için yapmasını istediği bir broştan dönüştürülerek yapıldı.

Bu broş merhum Kraliçe'ye aitti ve 1981'de Prenses Diana için bir nişan yüzüğü seçerken Kral Charles'a ilham kaynağı oldu.

İlk zamanlarında yüzüğün değerinin 28 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor. Güncel fiyatı ise 390 bin sterline yükselmiş durumda.