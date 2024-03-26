Kate Middleton'ın lanetli nişan yüzüğü: Neden Diana'nın yüzüğünü takıyor?
Galler Prensesi Kate Middleton, Prens William ile evlendiğinden beri Prenses Diana'nın "lanetli" olduğu iddia edilen nişan yüzüğünü takıyor. Prensesin sağlığı ve aldatılma iddiaları gündemden düşmezken, yüzüğün lanetli olduğuna dair iddialar tekrar gün yüzüne çıktı.
Galler Prensesi Kate Middleton, Haziran 2024'te Prens William ile evliliğinin 13. evlilik yıldönümünü kutlayacak.
Kate ve William 13 yıl önce evlenirken, Diana'nın nişan yüzüğü Kate'e takıldı ve o zamandan beri parmağında.