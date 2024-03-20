Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt

Ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası hakkında komplo teorileri üretilen Prenses Kate, kamuoyu karşısına çıkmış ancak görüntülerdekinin Galler Prensesi'ne benzerliği ile tanınan Heidi Agan olduğu iddia edilmişti. Kate Middleton'ın benzeri, komplo teorilerine yanıt verdi.

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 1

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton hakkındaki komplo teorilerinden günler sonra ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 2

"GÖRÜNTÜLERDEKİ MIDDLETON DEĞİL" İDDİASI

Ancak görüntülerdeki kişiyle ilgili spekülasyonlar yaratıldı. Prens William'ın yanındakinin Galler Prensesi Middleton olmadığı, ona çok benzeyen Heidi Agan olduğu iddia edildi.

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 3

KATE'İN BENZERİ HEIDI AGAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medya hesabı konuyla ilgili yorumlarla dolup taşan Heidi Agan sessizliğini bozdu.

Videonun çekildiği sırada nerede olduğuna dair tanık bile gösteren Heidi Agan, toplumu spekülasyon yaratmayı bırakmaya davet etti.

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 4

12 yıldır Kate'i taklit eden Agan, Windsor Çiftlik Dükkanı'nı ziyaret ettiği sırada kendisinin bir dans ve müzikal tiyatro grubunda öğretmenlik yaptığını açıkladı.

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 5

"O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Kenni "Kate Middleton'ın en gerçekçi kopyası" diye tanımlayan Heidi Agan, The Mirror'a şöyle konuştu:

"Bu görüntü ve karelerdeki kişilerin Kate ve William olup olmadığına dair kuşkusuz bazı spekülasyonlar dönüyor. Hatta insanlar ben olduğumu düşündükleri için sosyal medyam çılgına döndü ama öyle olmadığını biliyorum. O sırada işteydim, bu yüzden o kişinin ben olmadığını biliyorum."

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 6

Heidi Agan, 2012'de Kate Middleton'a benzerliği keşfedildikten sonra ABD, Avustralya ve Çin'de çalıştığını söylemişti.

Hatta BBC'nin 10 yıl önceki bir haberine göre; Heidi Agan, Kate Middleton'a benzediği için etkinlik başına yaklaşık 650 sterlin kazandığı söylenmişti.

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 7

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat olduğu ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 8

Birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı, bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt - 9

Sosyal medyada ise Galler Prensesi'nin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.

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