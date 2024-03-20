Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt
Ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası hakkında komplo teorileri üretilen Prenses Kate, kamuoyu karşısına çıkmış ancak görüntülerdekinin Galler Prensesi'ne benzerliği ile tanınan Heidi Agan olduğu iddia edilmişti. Kate Middleton'ın benzeri, komplo teorilerine yanıt verdi.
Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton hakkındaki komplo teorilerinden günler sonra ortaya çıktı.