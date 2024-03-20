Kate Middleton'ın yerine mi geçti? Heidi Agan'dan iddialara yanıt

"O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Kenni "Kate Middleton'ın en gerçekçi kopyası" diye tanımlayan Heidi Agan, The Mirror'a şöyle konuştu:



"Bu görüntü ve karelerdeki kişilerin Kate ve William olup olmadığına dair kuşkusuz bazı spekülasyonlar dönüyor. Hatta insanlar ben olduğumu düşündükleri için sosyal medyam çılgına döndü ama öyle olmadığını biliyorum. O sırada işteydim, bu yüzden o kişinin ben olmadığını biliyorum."