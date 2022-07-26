Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı

İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu" sözleriyle olayı anlattı.