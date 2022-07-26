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Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 07:51 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 07:58

Johnny Depp ve Amber Heard davasında tanıklık yapan ünlü İngiliz model Kate Moss, mahkemede neden ifade verdiğini açıkladı.

Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı - 1

Tüm dünyanın merakla takip ettiği ve davasında tanık koltuğuna oturan İngiliz model Kate Moss neden eski sevgilisi Depp’i mahkemede savunduğunu açıkladı.

Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı - 2

“JOHNNY HAKKINDAKİ GERÇEĞİ BİLİYORUM”

48 yaşındaki model, BBC Radio 4’a verdiği röportajda “Johnny hakkındaki gerçeği biliyorum” dedi.

Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı - 3

90’lı yıllarda Depp ile büyük bir aşk yaşayan Moss, mahkemede oyuncunun kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddetmişti.

Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı - 4

"DOĞRUYU SÖYLEMEM GEREKİYORDU” 

BBC’ye verdiği röportajda ifadesinin arkasında olduğunu belirten model, “Beni merdivenlerden itmediğini biliyorum. Doğruyu söylemem gerekiyordu” açıklamasında bulundu.

Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı - 5

İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu" sözleriyle olayı anlattı.

Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı - 6

HEARD'Ü ZOR DURUMDA BIRAKTI

Moss'un ifadesinin, Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ve Depp'in zaferiyle biten mahkemede büyük bir etki bıraktığı öne sürülmüştü. 

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