Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk

Şimdilerde 'John Wick 4' filmiyle gündemden düşmeyen Keanu Reeves, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.
Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle aşk yaşayan Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti.
Keanu Reeves, son olarak sevgilisi Alexandra Grant ve ilişkileri ile ilgili People'a konuştu.
"Yaşadığı son mutluluk anı" sorulan ünlü isim, "Birkaç gün önce sevgilimle birlikteydim. Yataktaydık. Gülümsüyor, kahkaha atıyor ve kıkırdıyorduk. Harika hissediyorduk. O anda yan yana olmak olmak gerçekten çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 4 yıldır Grant ile aşk yaşayan Reeves'in sevgilisi hakkında sosyal medyada da pek çok yorum yapılmıştı.
58 yaşındaki aktörün, 49 yaşındaki sevgilisinden daha genç gözüktüğüne ilişkin mesajlar paylaşılmıştı.
Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Alexandra Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı. 2008'den beri birbirlerini tanıyan ikili, o dönemde yetişkinler için hazırlanan bir kitap üzerinde birlikte çalışmışlardı.