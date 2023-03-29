Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk

"O AN YAN YANA OLMAK ÇOK GÜZELDİ"

"Yaşadığı son mutluluk anı" sorulan ünlü isim, "Birkaç gün önce sevgilimle birlikteydim. Yataktaydık. Gülümsüyor, kahkaha atıyor ve kıkırdıyorduk. Harika hissediyorduk. O anda yan yana olmak olmak gerçekten çok güzeldi" ifadelerini kullandı.