Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk

"Matrix" ve "John Wick" serilerinin yıldızı Keanu Reeves, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteriyor. Bir süredir Alexandra Grant ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle yaşadığı özel bir anı anlattı.

Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk - 1

Şimdilerde 'John Wick 4' filmiyle gündemden düşmeyen Keanu Reeves, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk - 2

2019'DA AŞKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle aşk yaşayan Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti.

Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk - 3

Keanu Reeves, son olarak sevgilisi Alexandra Grant ve ilişkileri ile ilgili People'a konuştu.

Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk - 4

"O AN YAN YANA OLMAK ÇOK GÜZELDİ"

"Yaşadığı son mutluluk anı" sorulan ünlü isim, "Birkaç gün önce sevgilimle birlikteydim. Yataktaydık. Gülümsüyor, kahkaha atıyor ve kıkırdıyorduk. Harika hissediyorduk. O anda yan yana olmak olmak gerçekten çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk - 5

Yaklaşık 4 yıldır Grant ile aşk yaşayan Reeves'in sevgilisi hakkında sosyal medyada da pek çok yorum yapılmıştı.

58 yaşındaki aktörün, 49 yaşındaki sevgilisinden daha genç gözüktüğüne ilişkin mesajlar paylaşılmıştı.

Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: Harika hissediyorduk - 6

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Alexandra Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı. 2008'den beri birbirlerini tanıyan ikili, o dönemde yetişkinler için hazırlanan bir kitap üzerinde birlikte çalışmışlardı.

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