Keanu Reeves, John Wick 4'teki set kazalarını anlattı: Dublörün kafasını yardım

Dublör kazasıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok kötü bir olaydı" diyen Reeves, dublörün bir kovalamaca sahnesinde sürdüğü araçla kaza yaptığını ama gördüğü tedavinin ardından durumunun iyi olduğunu ifade etti.



Çekimlerin zorlu geçtiğini söyleyen oyuncu, "Herkes çok yorgun ama bu, yorgunluğun en güzel hali. Sanki bir dağa tırmanmışsınız ve artık dinleniyorsunuz ya da bir oyunu bitirip kazanmışsınız gibi hissettiyor" dedi.