Keanu Reeves, John Wick 4'teki set kazalarını anlattı: Dublörün kafasını yardım

Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı "John Wick" serisinin son filminin çekimlerinde yaşanan kazalarla ilgili konuştu. Kanadalı oyuncu, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu anlattı.
58 yaşındaki oyuncu, "John Wick: Chapter 4"teki bir dövüş sahnesini çekerken, karşısındaki oyuncuya vurarak kafasını yardığını söyledi.
"Matrix" serisiyle dünya çapında üne kavuşan Reeves, çekimlerde bir dublörün de hastanelik olduğunu belirtti.
Dublör kazasıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok kötü bir olaydı" diyen Reeves, dublörün bir kovalamaca sahnesinde sürdüğü araçla kaza yaptığını ama gördüğü tedavinin ardından durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Çekimlerin zorlu geçtiğini söyleyen oyuncu, "Herkes çok yorgun ama bu, yorgunluğun en güzel hali. Sanki bir dağa tırmanmışsınız ve artık dinleniyorsunuz ya da bir oyunu bitirip kazanmışsınız gibi hissettiyor" dedi.
Reeves, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu da sözlerine ekledi.
Ünlü aktör, "John Wick: Chapter 4" filminin tanıtımı için ABD'de düzenlenen SXSW Film Festival'de hayranlarından birinin evlilik teklifi etmesi üzerine ilginç anlar yaşamıştı.
Aktörün hayranlarından biri, sahnede olan oyuncuya "Seninle evleneceğim!" diyerek seslenmiş, Reeves ise komik bir yanıt vererek "Dilediğin şeye dikkat et" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu, hiç yaşlanmadığı üzerine yapılan yorumlara da "Yaşlanıyorum. Gerçekten yaşlanıyorum" demeyi ihmal etmemişti.
Öte yandan Reddit'te düzenlenen Bana İstediğini Sor (Ask-Me-Anything / AMA) etkinliğine katılan ünlü oyuncu, film setlerinden çaldığı şeyler hakkında konuşmuştu. Reeves "Aslında çalmadım… John Wick'teki saat ve evlilik yüzüğünü, 47 Ronin'den bir kılıcı ve Wachowskilerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" demişti.