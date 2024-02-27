Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama - 1

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama - 2

Saat ile 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Doğulu, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama - 3

40 yaşına basan Beren Saat ile karelerini paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

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