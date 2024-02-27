Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.
Saat ile 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Doğulu, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
40 yaşına basan Beren Saat ile karelerini paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.