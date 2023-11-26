Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, sosyal medyada haklarında çıkan ihanet iddiasını katıldıkları kutlamada fotoğrafla yalanladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama - 1

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çift ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı yönünde ortaya atılan söylentiler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Paylaşımda "Selana aldatıldın haber doğru" yazan iddianın sahibi hesap "Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru" açıklamasını yaptı. 

Çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama - 2

Ünlü çift dün gece, 28 Kasım’da 32. yaşına girecek olan pop şarkıcısı Edis’in erken doğum günü kutlamasına katıldı. Kutlamada Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutluluklarıyla dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama - 3

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, verdikleri mutluluk pozuyla ilişkilerindeki ihanet iddiasını fotoğraflı yalanlama yoluna gitti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama - 4

Kıvanç Tatlıtuğ’un da katıldığı eğlencede ünlü akını yaşandı. Birçok ünlü dostu olan Edis, zaman zaman çok duygusal anlar da yaşadığı gecede sahneye çıkıp şarkı söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER