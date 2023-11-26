Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çift ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı yönünde ortaya atılan söylentiler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Paylaşımda "Selana aldatıldın haber doğru" yazan iddianın sahibi hesap "Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru" açıklamasını yaptı.

Çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.