Kevin Spacey cinsel istismar davasında çocukluğuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı

"BABAM BİR NEO-NAZİYDİ"

Spacey, mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlattı. Ailesi tarafından ırkçı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıkladı.

“Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi” diyen Amerikalı aktör, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini anlattı.