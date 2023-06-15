Kevin Spacey: Medya beni canavarlaştırdı
Karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söyleyen Kevin Spacey, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı" dedi.
Kevin Spacey, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söyledi.
63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ZEITmagazine'e verdiği röportajda, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürdü.
Spacey, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullandı.