Kevin Spacey: Medya beni canavarlaştırdı

Karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söyleyen Kevin Spacey, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı" dedi.

Kevin Spacey: Medya beni canavarlaştırdı - 1

Kevin Spacey, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söyledi.

63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ZEITmagazine'e verdiği röportajda, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürdü.

Spacey, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullandı.

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Kevin Spacey: Medya beni canavarlaştırdı - 2

"House of Cards" dizisinin başrol oyuncusuyken, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle diziden kovulan Spacey'nin bir cinsel taciz davası düşse de halen Londra'da beş cinsel taciz davasında yargılanmaya devam ediyor.

Amerikalı oyuncu, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı ama insanlardan sevgiden başka bir şey görmedim" diye konuştu.

Kevin Spacey: Medya beni canavarlaştırdı - 3

Spacey, İngiltere'deki duruşmasının ardından üzerinde çalışabileceği potansiyel projeler olduğunu ve bu projeleri getirenlerin iddialarla ilgilenmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Spacey, "Skoru eşitlemeye çalışmıyorum. Savaşmaya değmeyen bir şeyle savaşmakla ilgilenmiyorum” dedi.

Ünlü aktör ayrıca, "Her şeyin bir nedeni var. Ve bu neden, kendini anında göstermese veya işler anında çözülmese bile, sonunda her şey anlam ifade edecek” diye konuştu.

Kevin Spacey: Medya beni canavarlaştırdı - 4

Spacey'e dava açan oyuncu Anthony Rapp, 1986 yılında verilen bir partide Spacey'nin kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürmüştü. Rapp iddiaya söz konusu olan dönemde 14 yaşındaydı.

Bugün 50 yaşında olan Rapp, Eylül 2020'de Spacey aleyhine dava açmış ve yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Bu dava, Aralık 2022'de düştü.

Kevin Spacey aleyhinde İngiltere'de açılan beş cinsel taciz davası daha bulunuyor.

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