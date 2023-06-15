Kevin Spacey: Medya beni canavarlaştırdı

Spacey, İngiltere'deki duruşmasının ardından üzerinde çalışabileceği potansiyel projeler olduğunu ve bu projeleri getirenlerin iddialarla ilgilenmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Spacey, "Skoru eşitlemeye çalışmıyorum. Savaşmaya değmeyen bir şeyle savaşmakla ilgilenmiyorum” dedi.

Ünlü aktör ayrıca, "Her şeyin bir nedeni var. Ve bu neden, kendini anında göstermese veya işler anında çözülmese bile, sonunda her şey anlam ifade edecek” diye konuştu.