Kim Kardashian, Prenses Diana'nın 200 bin dolarlık kolyesini satın aldı

Bu yılki Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giyerek eleştiri yağmuruna tutulan ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, şimdi de Prenses Diana’nın kolyesini satın aldı.
Ünlü magazin sitesi TMZ’nin haberine göre, 42 yaşındaki yıldız, Prenses’in ünlü haç kolyesini açık artırmada satın aldı.
Ünlü müzayede evi Sotheby’de satışa çıkan kolyenin 197 bin 453 dolara satıldığı belirtildi.
Prenses Diana, “Attalah Cross” adı verilen kolyeyi 1987 yılında Londra’daki bir yardım etkinliğinde takmıştı.
Kolye, Prenses’e The Garrard mücevher markası tarafından ödünç verilmişti.
Kardashian, daha önce Elizabeth Taylor ve Jackie O. gibi ikonlara ait takıları satın almıştı.