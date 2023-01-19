Kim Kardashian, Prenses Diana'nın 200 bin dolarlık kolyesini satın aldı

Kanye West ile ayrılığı, Pete Davidson birlikteliği ve lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, İngiliz kraliyetinin unutulmaz ismi Prenses Diana’nın kolyesini satın aldı.

Kim Kardashian, Prenses Diana'nın 200 bin dolarlık kolyesini satın aldı - 1

Bu yılki Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giyerek eleştiri yağmuruna tutulan ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, şimdi de Prenses Diana’nın kolyesini satın aldı.

Kim Kardashian, Prenses Diana'nın 200 bin dolarlık kolyesini satın aldı - 2

YAKLAŞIK 200 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Ünlü magazin sitesi TMZ’nin haberine göre, 42 yaşındaki yıldız, Prenses’in ünlü haç kolyesini açık artırmada satın aldı.

Ünlü müzayede evi Sotheby’de satışa çıkan kolyenin 197 bin 453 dolara satıldığı belirtildi.

Kim Kardashian, Prenses Diana'nın 200 bin dolarlık kolyesini satın aldı - 3

Prenses Diana, “Attalah Cross” adı verilen kolyeyi 1987 yılında Londra’daki bir yardım etkinliğinde takmıştı.

Kim Kardashian, Prenses Diana'nın 200 bin dolarlık kolyesini satın aldı - 4

Kolye, Prenses’e The Garrard mücevher markası tarafından ödünç verilmişti.

Kim Kardashian, Prenses Diana'nın 200 bin dolarlık kolyesini satın aldı - 5

Kardashian, daha önce Elizabeth Taylor ve Jackie O. gibi ikonlara ait takıları satın almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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