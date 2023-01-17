Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi

Şubat 2021'de Kanye West ile boşanan Kim Kardashian'ın kızı Chicago, 5 yaşına girdi. Kardashian kızı için düzenlediği partiden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 1

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 5 yaşına giren kızı Chicago için Hello Kitty motifleriyle dolu pespembe bir doğum günü partisi düzenledi.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 2

PESPEMBE PARTİ

42 yaşındaki ünlü isim, California'daki villasını kızı için Hello Kitty süsleriyle doldurdu. Partide, ekmeklerin üzerinde bile Hello Kitty görselleri dikkat çekti.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 3

Duvarları pembeye boyayan, pembe mobilyalar ve halılar alan Kardashian, özel partiden fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 4

Pasta, diğer yiyecekler, aksesuarlar ve balonların da tamamı pembe renkteydi.

Partide çocuklar için özel oyun alanları kurulurken, yüz boyama gibi aktiviteler de düzenlendi.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 5

"5 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Kızıyla fotoğraflarını da paylaşan Kardashian, "İkizim. Mutlu yaşlar. 5 yaşında olduğuna gerçekten inanamıyorum. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum, bu tüm dünyadaki en güzel duygu. Sen dünyadaki en sevimli, en tatlı, en aptal, en bağımsız ve ilgili kızsın ve seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 6

WEST PARTİYE KATILMADI

Öte yandan Kim Kardashian'ın geçen yıl boşandığı Kanye West'in partiye katılmaması dikkat çekti.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 7

"ÇOCUKLARIMIN HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK"

Kim Kardashian, geçtiğimiz haftalarda son dönemde tepki çeken sözleriyle manşetlerden düşmeyen eski eşi Kanye West ile ortak ebeveynliğin çok zor olduğunu anlatmıştı.

Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi - 8

"Çocuklarımın hiçbir şeyden haberi yok" diyen Kardashian, eski eşiyle ilgili endişelerini anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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