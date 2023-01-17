Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi

"5 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Kızıyla fotoğraflarını da paylaşan Kardashian, "İkizim. Mutlu yaşlar. 5 yaşında olduğuna gerçekten inanamıyorum. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum, bu tüm dünyadaki en güzel duygu. Sen dünyadaki en sevimli, en tatlı, en aptal, en bağımsız ve ilgili kızsın ve seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.