Kim Kardashian’dan kızı Chicago'ya doğum günü partisi

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 5 yaşına giren kızı Chicago için Hello Kitty motifleriyle dolu pespembe bir doğum günü partisi düzenledi.
42 yaşındaki ünlü isim, California'daki villasını kızı için Hello Kitty süsleriyle doldurdu. Partide, ekmeklerin üzerinde bile Hello Kitty görselleri dikkat çekti.
Duvarları pembeye boyayan, pembe mobilyalar ve halılar alan Kardashian, özel partiden fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.
Pasta, diğer yiyecekler, aksesuarlar ve balonların da tamamı pembe renkteydi.
Partide çocuklar için özel oyun alanları kurulurken, yüz boyama gibi aktiviteler de düzenlendi.
Kızıyla fotoğraflarını da paylaşan Kardashian, "İkizim. Mutlu yaşlar. 5 yaşında olduğuna gerçekten inanamıyorum. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum, bu tüm dünyadaki en güzel duygu. Sen dünyadaki en sevimli, en tatlı, en aptal, en bağımsız ve ilgili kızsın ve seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kim Kardashian'ın geçen yıl boşandığı Kanye West'in partiye katılmaması dikkat çekti.
Kim Kardashian, geçtiğimiz haftalarda son dönemde tepki çeken sözleriyle manşetlerden düşmeyen eski eşi Kanye West ile ortak ebeveynliğin çok zor olduğunu anlatmıştı.
"Çocuklarımın hiçbir şeyden haberi yok" diyen Kardashian, eski eşiyle ilgili endişelerini anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.