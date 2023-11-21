Kim Kardashian'dan komedi filmi geliyor

Kim Kardashian, reality şov yıldızlığından moda alanında girişimciliğe geçiş yaptıktan sonra şimdi de sinema sektörüne iyiden iyiye ısınıyor. Kardashian, hem oyuncu olarak yer alacağı hem de yapımcılığını üstleneceği komedi filmine hazırlanıyor.

Kim Kardashian'dan komedi filmi geliyor - 1

Oyunculuğa iyice ısınan Kim Kardashian, yeni rolüne hazırlanıyor. 43 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci, "The 5th Wheel" (Beşinci Tekerlek) adlı komedi filminde hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer alacak.

Filmin konusu hakkında detaylar açıklanmazken, film için "kadın odaklı komedi" tanımlaması yapılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kim Kardashian'dan komedi filmi geliyor - 2

Senaryosu, ünlü Amerikan eğlence programı Saturday Night Live'ın yazarı Paula Pell tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Kim Kardashian, senarist Janine Brito ile birlikte üstlenecek.

Kardashian'ın filmi bir dizi büyük stüdyoya tanıtırken her toplantıya katıldığı bildirildi.

Kim Kardashian'dan komedi filmi geliyor - 3

The Kardashians adlı reality şov progrmaıyla ünlenen, sosyal medyanın en tanınan isimlerinden olan ve Skims adlı korse markasıyla milyarder bir girişimci haline gelen Kardashian, bugüne dek birkaç kez oyunculuk deneyimi yaşadı. En son "American Horror Story" adlı dizide Siobhan rolünü canlandırdı.

Kim Kardashian'dan komedi filmi geliyor - 4

Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Ryan Murphy, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Kim, dünyanın en büyük ve en parlak televizyon yıldızları arasında yer alıyor ve onu American Horror Story ailesine davet etmekten heyecan duyuyoruz" demişti.

"Halley Feiffer, özellikle Kim için eğlenceli, şık ve nihayetinde ürkütücü bir rol yazdı" diyen Murphy, "Bu sezon iddialı ve şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor" ifadesini kullanmıştı. Murphy ve Kardashian'ın arkadaş oldukları biliniyor. Dizi yaratıcısının, Kardashian'ın 2021'de yaptığı Saturday Night Live'daki sunuculuğunun iyi karşılanmasından etkilendiği konuşulmuştu.

Kim Kardashian'dan komedi filmi geliyor - 5

Kardashian ayrıca PAW Patrol animasyon serisinin son iki filminde Delores karakterini seslendirdi.

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