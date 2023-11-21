Kim Kardashian'dan komedi filmi geliyor
Kim Kardashian, reality şov yıldızlığından moda alanında girişimciliğe geçiş yaptıktan sonra şimdi de sinema sektörüne iyiden iyiye ısınıyor. Kardashian, hem oyuncu olarak yer alacağı hem de yapımcılığını üstleneceği komedi filmine hazırlanıyor.
Oyunculuğa iyice ısınan Kim Kardashian, yeni rolüne hazırlanıyor. 43 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci, "The 5th Wheel" (Beşinci Tekerlek) adlı komedi filminde hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer alacak.
Filmin konusu hakkında detaylar açıklanmazken, film için "kadın odaklı komedi" tanımlaması yapılıyor.