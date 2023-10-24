Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı

Kim Kardashian'ın, marka değeri 4 milyar dolara ulaşan Skims adlı vücut şekillendirici markası yeni erkek koleksiyonu üretti. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın başrolde olduğu koleksiyon tanıtımında NBA basketbolcusu Shai Gilgeous ile Amerikan futbolcusu Nick Bosa da yer aldı.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 1

Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirici markası altında ilk kez erkek koleksiyonu üretti. Erkek iç çamaşırlarını Brezilyalı futbolcu Neymar, NBA basketbolcusu Shai Gilgeous ile Amerikan futbolcusu Nick Bosa tanıttı.

N-LIFE HABERLERİ

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 2

Sporcuların iç çamaşırı, tişört, atlet ve şort tasarımlarını üzerlerinde sergiledikleri tanıtım fotoğraflarını, Kardashian sosyal medya hesabında paylaştı.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 3

Kardashian, 2019'da kurduğu ve marka değeri 4 milyar dolara ulaşan şirketinin erkek giyimine yönelmesini bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 4

Kardashian ayrıca, "Neymar gibi bir ikonun NBA All Star oyuncusu Shai ve Amerikan futbolunun en iyi savunma oyuncusu Nick'in markanın yüzü olması, bence Skims'in sadece kadınlar için değil, herkes için konfor sağlayabilecek bir marka haline gelme biçimini çok iyi anlatıyor" ifadesini kullandı.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 5

Kardashian, 26 Ekim'de satışa çıkacak koleksiyonu için, "Skims'in yeni dönemi için heyecanlıyım ve herkesin bu harika ürünleri deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 6

Kardashian'ın markası, korsenin yanı sıra spor ve yüzme kıyafetleri de üretiyor.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 7

The New York Times'ın haberine göre, markanın geçtiğimiz yıl değeri 3,2 milyar dolardı, bu yıl 4 milyar dolara çıktı.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 8

Gelecek yıl markanın Los Angeles ve New York'ta mağazalarının açılması planlanıyor.

Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı - 9

Markanın bu başarısının ardından reality show yıldızının servetinin 1,7 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Kardashian'ın servetinin büyümesinde KKW Beauty adındaki güzellik markası da büyük rol oynuyor.

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