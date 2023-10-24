Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı
Kim Kardashian'ın, marka değeri 4 milyar dolara ulaşan Skims adlı vücut şekillendirici markası yeni erkek koleksiyonu üretti. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın başrolde olduğu koleksiyon tanıtımında NBA basketbolcusu Shai Gilgeous ile Amerikan futbolcusu Nick Bosa da yer aldı.
Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirici markası altında ilk kez erkek koleksiyonu üretti. Erkek iç çamaşırlarını Brezilyalı futbolcu Neymar, NBA basketbolcusu Shai Gilgeous ile Amerikan futbolcusu Nick Bosa tanıttı.