Kim Kardashian'ın markasının ürettiği erkek koleksiyonunu Neymar tanıttı

Kardashian ayrıca, "Neymar gibi bir ikonun NBA All Star oyuncusu Shai ve Amerikan futbolunun en iyi savunma oyuncusu Nick'in markanın yüzü olması, bence Skims'in sadece kadınlar için değil, herkes için konfor sağlayabilecek bir marka haline gelme biçimini çok iyi anlatıyor" ifadesini kullandı.