Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevli, kürekle vurarak bir köpeğin ölümüne neden oldu. Tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile bir veterinerin açığa alındığı ve olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akdinin feshedildiği öğrenildi. Görüntülerin ardından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki - 1

CENK EREN

Şarkıcı Cenk Eren, paylaşımına "Eğer biraz vicdanınız varsa bütün eşime, dostuma, şarkıcı arkadaşlarıma, oyunculara, gazetecilere tiyatroculara sesleniyorum. Bu vahşete ses verin, yoksa hiçbirimiz Allah’a bunun hesabını veremeyiz" mesajını yazdı.

Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki - 2

HANDE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel ise paylaşımında "Nasıl hala gözünüzü kapatabiliyorsunuz bu vahşete? Can onlar can. Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu! Yazıklar olsun" dedi.

Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki - 3

FIRAT ALBAYRAM

Oyuncu Fırat Albayram, "İnsanın aklı almıyor o kadar çalışan rahatlıkla izliyor ve o kadar alışmışlar ki... İğrenç! Nasıl insanlarla yaşıyoruz" diye tweet attı.

Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki - 4

BİRCE AKALAY

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Birce Akalay "Canisiniz, vicdansızsınız hatta insan değilsiniz. Cezanız da bu yaşamda bulacak sizi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki - 5

ÖMÜR GEDİK

Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik ise "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme… Susmayın arkadaşlar, iş çığırından çıktı artık" şeklinde tepkisin gösterdi.

Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki - 6

AJDA PEKKAN

Kalça kemiğindeki kırık nedeniyle sahnelere ara veren Süperstar Ajda Pekkan da "Bu iyileşme döneminde beni, sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulüme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım" paylaşımında bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

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