Konya'da hayvan bakımevinde köpeğin öldürülmesine ünlülerden tepki

AJDA PEKKAN

Kalça kemiğindeki kırık nedeniyle sahnelere ara veren Süperstar Ajda Pekkan da "Bu iyileşme döneminde beni, sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulüme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım" paylaşımında bulundu.