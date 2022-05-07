Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye mide küçültme ameliyatı: Fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu

Haberler | 07.05.2022 - 10:49

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda fazla kilolarından kurtulduğunu gözler önüne seren Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin Türkiye’ye gelerek Antalya’da tüp mide ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye mide küçültme ameliyatı: Fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu - 1

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye’ye gelerek tüp mide ameliyatı oldu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye mide küçültme ameliyatı: Fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu - 2

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Osmani’nin fazla kilolarından Antalya’da geçirdiği bir operasyonla kurtulduğu anlaşıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye mide küçültme ameliyatı: Fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu - 3

Osmani’nin ameliyat öncesi ve sonrasında bir süre Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde konakladığı ardından da ülkesine döndüğü öğrenildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye mide küçültme ameliyatı: Fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu - 4

Uzun süredir fazla kilo sorunu yaşayan Cumhurbaşkanı Osmani’nin, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı ince ve fit fotoğrafları beğeni topladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye mide küçültme ameliyatı: Fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu - 5

Osmani, Nisan 2021’den beri Kosova Cumhuriyeti’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER