Kourtney Kardashian'ın çocukları annelerinin Fransız öpücüklerinden rahatsız

Haberler | 21.05.2022 - 12:34
Kourtney Kardashian'ın çocukları, reality show yıldızının Fransız öpücüklerinden rahatsız. Dijital yayın platformu Hulu'da yayımlanan The Kardashians'ın perşembe günkü yeni bölümünde 7 yaşındaki Reign, annesi ve yeni evlendiği Barker'dan bu şekilde öpüşmemelerini istiyor.
Independent'in haberine göre, programda 43 yaşındaki Kardashian, bu hafta evlendiği 46 yaşındaki Barker'ı yemek masasında öperken Reign, "Öleceğim. Iııy" diyor. Reign daha sonra, "Birbirinizi bir daha Fransız tarzında öpmeyebilir misiniz" diye soruyor.
Müzisyen bu sorunun üzerine Kardashian'ın elini tutarak, "Fransız öpücüğü yok" diyor.
Kardashian'ın 9 yaşındaki kızı Penelope de programda aynı isteği dile getiriyor. Kardashian'ın çocuklarının pinpon oynadığı sırada Barker eve geliyor ve eşini öpüyor. Onları pinpon masasının arkasından izleyen Penelope'yse, "Anne öpmek yok" diyor.
Reign ve Penelope'nin yanı sıra Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick'ten 12 yaşında Mason adında bir çocuğu daha var.
Barker'ın da 16 ve 18 yaşlarında iki çocuğu var.
15 Mayıs'ta evlenen çiftin düğününe Barker'ın çocukları katılırken Kardashian'ınkiler babalarıyla vakit geçirmişti.
Çift programda birlikte çocuk yapmak istediklerini de dile getiriyor. Kardashian, "Ne kadar çocuk o kadar neşe" ifadelerini kullanıyor.