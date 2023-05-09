Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi kraliyet portreleri yayınlandı

Kral Charles, 6 Mayıs'ta Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu. 70 yıl sonra İngiltere'de ilk kez gerçekleşen taç töreni için kraliyet üyeleri bir araya geldi.
74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar oldu. Kral, 13. yüzyıldan beri İngiltere krallarının taç giyme törenlerinde kullanılan St. Edward tacını giydi.
Konsort Kraliçe olarak anılan Camilla, taç giyme töreninin ardından resmen Kraliçe unvanının sahibi oldu.
Kraliçe Elizabeth'in taç giyme törenine kıyasla, davetli sayısının neredeyse yarı yarıya olduğu gözlemlenmişti.
Kraliyet üyelerinin bir araya geldiği resmi portrede, üye sayısının az oluşu da dikkat çekti. Kraliyet uzmanları, yayınlanan karede yalnızca 4 kişinin 70 yaşının altında olduğunu vurguladı.
İngiltere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törenin ardından kraliyet üyeleri Buckingham Sarayı'nın balkonunda buluşmuştu.
Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösterisini izleyen Kral ve Kraliçe böyle görüntülendi.