Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi kraliyet portreleri yayınlandı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles, geçtiğimiz günlerde düzenlenen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu. Konsort Kraliçe Camilla ise taç giyme töreninde taç takarak resmen Kraliçe unvanının sahibi oldu. Buckingham Sarayı, Kral ve Kraliçe'nin portrelerinin yanı sıra kraliyet üyelerinin bir araya geldiği kareleri yayınladı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın da kraliyetten ayrılmasının ardından paylaşılan karelerde kraliyet üyelerinin sayısının az oluşu dikkat çekti.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi kraliyet portreleri yayınlandı - 1

Kral Charles, 6 Mayıs'ta Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu. 70 yıl sonra İngiltere'de ilk kez gerçekleşen taç töreni için kraliyet üyeleri bir araya geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi kraliyet portreleri yayınlandı - 2

EN YAŞLI HÜKÜMDAR

74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar oldu. Kral, 13. yüzyıldan beri İngiltere krallarının taç giyme törenlerinde kullanılan St. Edward tacını giydi.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi kraliyet portreleri yayınlandı - 3

Konsort Kraliçe olarak anılan Camilla, taç giyme töreninin ardından resmen Kraliçe unvanının sahibi oldu.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi kraliyet portreleri yayınlandı - 4

ÇEKİRDEK AİLE OLDULAR

Kraliçe Elizabeth'in taç giyme törenine kıyasla, davetli sayısının neredeyse yarı yarıya olduğu gözlemlenmişti.

Kraliyet üyelerinin bir araya geldiği resmi portrede, üye sayısının az oluşu da dikkat çekti. Kraliyet uzmanları, yayınlanan karede yalnızca 4 kişinin 70 yaşının altında olduğunu vurguladı. 

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi kraliyet portreleri yayınlandı - 5

İngiltere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törenin ardından kraliyet üyeleri Buckingham Sarayı'nın balkonunda buluşmuştu.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösterisini izleyen Kral ve Kraliçe böyle görüntülendi.

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