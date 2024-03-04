Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor
İngiliz Kraliyet ailesi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Prenses Kate'in ameliyatı ve Kral Charles'a konan kanser teşhisi sonrası Kraliçe Camilla da kraliyet görevlerine ara veriyor.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles, geçtiğimiz ay prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. Ardından Kral Charles'ın kansere yakalandığı duyurulmuştu.