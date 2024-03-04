Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor

İngiliz Kraliyet ailesi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Prenses Kate'in ameliyatı ve Kral Charles'a konan kanser teşhisi sonrası Kraliçe Camilla da kraliyet görevlerine ara veriyor.

Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor - 1

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles, geçtiğimiz ay prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. Ardından Kral Charles'ın kansere yakalandığı duyurulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor - 2

PRENS HARRY İLE BABASI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Teşhis sonrası 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, Kral Charles'ın kanser olduğunun açıklanması üzerine İngiltere'ye gitmişti.

Prens Harry, 1 saatlik görüşmeyle alakalı "Ailemi çok seviyorum. Uçağa atlayıp babamın yanına gidebildiğim ve onunla zaman geçirebildiğim için çok mutluyum" demişti.

Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor - 3

KRALİÇE'DEN AÇIKLAMA

Kraliçe Camilla da kanser teşhisi konan eşi Kral Charles hakkında bir bağış etkinliğinde konuşmuş ve "Bu koşullar altında son derece iyi" demişti. Kraliçe, eşine gelen destek mesajlarından çok etkilendiğini söylemişti.

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak?

Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor - 4

Tüm bu süreçte görevleri üstlenen en kıdemli kraliyet mensubu olan Kraliçe Camilla'nın da görevlerine ara vereceği ortaya çıktı.

Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor - 5

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA ZAMAN GEÇİRECEK

The Sunday Times’ın haberine göre; 11 Mart'a kadar herhangi bir görevde yer almayacak olan Camilla, eşi Kral Charles ve kendi çocuklarıyla vakit geçirecek.

Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor - 6

TEK BAŞINA 13 RESMİ GÖREV ÜSTLENDİ

Kral Charles'a konan teşhisten bu yana Kraliçe Camilla, Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska’yı ağırlamak ve geçen hafta Windsor'daki St. George Şapeli'nde Yunanistan Kralı II. Konstantin için düzenlenen anma töreninde kraliyet ailesine liderlik etmek de dahil 13 resmi görev üstlendi.

Kral Charles'a kanser teşhisi konmuştu: Kraliçe Camilla da görevlerine ara veriyor - 7

Öte yandan Kensington Sarayı'ndan yapılan yeni bilgilendirmede; Prens William ve Prenses Anne'in normal şekilde görevlerini üstlenmeye hazırlandığı ve Galler Prensesi Kate'in ise Paskalya'dan sonra kraliyet görevlerine döneceği bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER