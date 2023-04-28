Kral Charles'ın atalarının köle plantasyonu işlettiğine dair belgeler ortaya çıktı

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın mayıs ayında gerçekleşecek taç giyme töreni için hazırlıkların devam ederken Kral bir ilke imza atmıştı.
Kral Charles'ın Birleşik Krallık monarşisinin 17. ve 18 . yüzyıllarda köle ticaretiyle bağlantılarının araştırılmasına destek verdiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu doğrultuda kraliyet arşivlerine ve koleksiyonlarına erişim sağlanmasına da izin veren Kral hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.
The Guardian gazetesinin haberine göre, Kral Charles'ın ataları, ABD'deki Virginia eyaletinde 17. yüzyılda tütün plantasyonu sahibiydi.
Ünlü gazete, Kral'ın atalarının köle ticaretiyle uğraştığını gösteren belgeleri ortaya çıkardı. Araştırmacı ve yazar Desirée Baptiste'in Royal African Company (RAC) ile ilgili arşivlerde araştırma yaparken bu belgelere rastladığı belirtildi.
17. yüzyılda Stuart Hanedanı ve Londralı tüccarlar tarafından kurulan şirket, Afrika'nın batı kıyısında altın çıkarma faaliyetleri yürütmesi ve köle ticareti yapmasıyla biliniyor.
Elde edilen belgede, köleleştirilen Afrikalıların Virginia'da tütün plantasyonu sahibi Edward Porteus'a teslim etmeleri talep ediliyor ve belgeye göre Porteus, bu gemiden gelen en az 200 köleyi satın aldı.
Guardian'ın aktardığına göre Porteus'un oğlu Robert babasının mirasını devraldı ardından Robert'ın soyundan gelen Frances Smith, Claude Bowes-Lyon ile evlendi.
Çiftin torunuysa, geçen sene hayatını kaybeden II. Elizabeth'in annesi olan Elizabeth Bowes-Lyon. Kral Charles, annesi II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından geçen yıl tahta geçti.
Böylelikle, gazete elde ettiği belgelerden 1917'den bu yana kraliyet ailesinin Virginia'daki kölecilik faaliyetleriyle doğrudan bağlantısı olduğunu ortaya çıkarmış oldu.
Şu sıralar taç giyme töreni hazırlığı yapan Saray ise belgeye dair Guardian'ın yorum talebini reddetti.
Öte yandan, The Guardian gazetesi daha önce de benzer belgeleri ortaya çıkarmıştı.
Monarşinin köle ticaretinden elde ettiği gelirleri ortaya çıkaran The Guardian gazetesi, yayınladığı çalışmada 270 yıllık bir dönem içinde 12 kral ve kraliçenin köle ticaretiyle bağlantılarını ortaya koymuştu.