Kral Charles'ın atalarının köle plantasyonu işlettiğine dair belgeler ortaya çıktı

17. yüzyılda Stuart Hanedanı ve Londralı tüccarlar tarafından kurulan şirket, Afrika'nın batı kıyısında altın çıkarma faaliyetleri yürütmesi ve köle ticareti yapmasıyla biliniyor.

Elde edilen belgede, köleleştirilen Afrikalıların Virginia'da tütün plantasyonu sahibi Edward Porteus'a teslim etmeleri talep ediliyor ve belgeye göre Porteus, bu gemiden gelen en az 200 köleyi satın aldı.