Kral Charles'ın kardeşinin adı istismar ve pedofili dosyalarında: Olay İngiltere basınında ilk sırada
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un adı da geçiyor. Reşit olmayan çocuklarla alakalı taciz iddialarında Andrew'un da yer almasını, Londra basını ana sayfadan gördü.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından ifşa edilen isimler arasında Prens Andrew da var.
İngiltere medyasındaki haberlere göre, dava dosyaları arasında 2001'de 20 yaşındayken Epstein'ın New York'taki evinde Prens Andrew'un kendisini dokunarak taciz ettiğini öne süren Johanna Sjoberg'in ifadeleri de yer aldı.