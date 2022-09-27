Kral Charles'ın kullanacağı sembol belli oldu

Buckingham Sarayı Kral 3. Charles’ın hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak yeni kraliyet sembolünü yayınladı.

Kral Charles'ın kullanacağı sembol belli oldu - 1

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolünü paylaştı.

Kral Charles'ın kullanacağı sembol belli oldu - 2

Kraliyetin yeni sembolü hükümet binalarında, posta kutularında ve daha birçok yerde kullanılacak.

Kral Charles'ın kullanacağı sembol belli oldu - 3

Kral Charles'ın kendisinin seçtiği sembolde, adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.

Kral Charles'ın kullanacağı sembol belli oldu - 4

Kral Charles'ın sembolü 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in E II R sembolünün yerini alacak.

Kral Charles'ın kullanacağı sembol belli oldu - 5

Kral Charles'ın sembolü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kullandığı logoya benzetildi.

N-LIFE HABERLERİ

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