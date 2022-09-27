Kral Charles'ın kullanacağı sembol belli oldu

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolünü paylaştı.
Kraliyetin yeni sembolü hükümet binalarında, posta kutularında ve daha birçok yerde kullanılacak.
Kral Charles'ın kendisinin seçtiği sembolde, adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.
Kral Charles'ın sembolü 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in E II R sembolünün yerini alacak.
Kral Charles'ın sembolü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kullandığı logoya benzetildi.