Kral Charles'ın taç giyme töreninde sahne alacak isimler belli oldu

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.
Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreninin ardından düzenlenecek olan Coronation Big Lunch etkinliğinde dünyaca ünlü birçok ismin sahne alması bekleniyordu. Ancak iddialara göre, sanatçıların birçoğu Kral'ın çağrısına "Hayır" yanıtını vermişti.
7 Mayıs günü düzenlenecek olan görkemli konserde sahne alacak dünyaca ünlü şarkıcılar belli oldu.
Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Katy Perry, 80'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin sahne alacağı açıklandı.
Windsor Kalesi'ndeki konserde Take That, Sir Bryn Terfel, Freya ve Alexis Ffrench de sahne alacak isimler arasında yer alıyor.
American Idol programında jüri olan Katy Perry ve Lionel Richie, uzun yıllardır Kral Charles'ı tanıyor. İkili, İngiliz kraliyetinin düzenlediği bazı önemli etkinliklerde rol almıştı.
BBC'nin yayınlayacağı konser için 100 binden fazla bilet ücretsiz olarak kamuoyuna dağıtıldı.
Öte yandan, Daily Mail'in haberine göre Adele ve Ed Sheeran'e konser vermesi için teklif götürüldü. Kral'ın şarkıcıların sahne alması için çok "hevesli" olduğu bilinse de ret cevabı aldığı biliniyor. Sheeran'in Teksas'ta bir konserinin olduğu Adele'in ise ABD'de olduğu ama net bir sebep sunmadığı belirtildi.
90'lı yıllara damgasını vuran Spice Girls, efsanevi sanatçı Elton John ve son dönemin parlayan şarkıcılarından Harry Styles'ın da Kral'ın teklifini geri çevirdiği belirtildi.
Geçtiğimiz yıl Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreninde Queen ve Adam Lambert, Diana Ross, Alicia Keys, Elton John, Craig David, Elbow, Rod Stewart ve Celeste gibi isimler sahne almıştı.