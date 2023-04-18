Kral Charles'ın taç giyme töreninde sahne alacak isimler belli oldu

KONSER TEKLİFİNİ REDDEDENLER

Öte yandan, Daily Mail'in haberine göre Adele ve Ed Sheeran'e konser vermesi için teklif götürüldü. Kral'ın şarkıcıların sahne alması için çok "hevesli" olduğu bilinse de ret cevabı aldığı biliniyor. Sheeran'in Teksas'ta bir konserinin olduğu Adele'in ise ABD'de olduğu ama net bir sebep sunmadığı belirtildi.