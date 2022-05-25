Kraliçe Elizabeth çiçek fuarında

Haberler | 25.05.2022 - 10:19

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıldönümü dolayısıyla gelecek ay görkemli törenler düzenlenecek. Kutlamalara hazırlanan Kraliçe, Chelsea Çiçek Fuarı'nı ziyaret etti. Kraliçe'nin çiçek fuarını her yıl olduğu gibi yürüyerek değil küçük bir aracın içinde gezmesi dikkat çekti. (Fotoğraflar: AFP)

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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in son dönemde sağlığıyla ilgili endişeler arttı. Kraliçe'nin bu nedenle attığı her adımı kamuoyunun yakın takibinde.

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Tahtaki 70'incı yıldönümü kutlamalarına hazırlanan Elizabeth bu kez Chelsea çiçek fuarında görüntülendi.

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96 yaşındaki Kraliçe, çiçek fuarını her yıl olduğu gibi yürüyerek değil küçük bir aracın içinde gezdi.

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Buckingham Sarayı, yürüme sorunları yaşayan Kraliçe'nin rahatı için ziyareti sırasında bir takım düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Kraliçe'ye fuar alanı gezisinde çiçek buketleri de hediye edildi.

İşte Kraliçe'nin ziyaretinden öne çıkan diğer kareler...

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