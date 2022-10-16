Kraliçe Elizabeth için bırakılan Paddington ayıları bağışlandı

KRALİÇE SKEÇTE ROL ALMIŞTI

Peki, İngilizler neden Kraliçe için Paddington ayısı bırakmayı tercih etti? Elizabeth, tahttaki 70. yılını kutlamak için bu yılın başlarında Platinum Jübile kutlamaları sırasında kısa bir skeç videosunda bir Paddington ayısıyla birlikte yer almıştı. Bilgisayar animasyonlu bir Paddington ayısıyla ikindi çayı içen kraliçeyi gösteren videoda, kraliçenin ayıya marmelatlı sandviçlere olan sevgisini anlattığı ve onları "daha sonra yemek için" çantasında saklamayı sevdiğini söylediği görülmüştü.

KRALİÇE'NİN JÜBİLE SKECİ (TIKLA İZLE)