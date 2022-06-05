Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti

Haberler - ntv.com.tr | 05.06.2022 - 10:31 - Son Güncelleme : 05.06.2022 - 10:38

Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlama amacıyla düzenlenen Platin Jübile kapsamında dün pek çok yıldızın katıldığı 'Platin Parti' düzenlendi. Rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Kraliçe dışında tüm kraliyet üyelerinin seyirci olarak yer aldığı konserde Elton John, Alicia Keys, Brian May gibi pek çok yıldız sahne aldı.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 1

Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70 yılı İngiltere'de kutlanmaya devam ediyor. Platin Jübile kapsamında dün akşam pek çok yıldızın sahne aldığı ihtişamlı bir konser düzenlendi. 

Platin Parti'nin seyirci koltuklarında hariç tüm kraliyet üyeleri yer aldı. 

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 2

Prens William ve Kate Middleton'ın üç çocuğundan ikisini, Prens George ve Prenses Charlotte'ı yanlarında getirdiği etkinlikte, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson da hazır bulundu.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 3

Prens Charles ve eşi Camila'nın da ön sıradan takip ettiği etkinlikte Elton John, Alicia Keys, Brian May gibi pek çok yıldız sahne aldı.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 4

30 kraliyet üyesi ve 22 bin davetlinin yer aldığı 2,5 saatlik etkinliği, Buckingham'ın önünde binlerce İngiliz izledi.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 5

Buckingham Sarayı'nın duvarlarına Kraliçe Elizabeth'in portreleri projeksiyonlarla yansıtıldı.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 6

Queen grubunun baş gitaristi Brian May, Buckingham Sarayı'nın çatısında gitar çaldı.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 7

Saraydaki partide, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Elton John video bağlantı yoluyla performans sergiledi. Ünlü şarkıcı son günlerde rahatsızlık haberleriyle gündemdeydi.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 8

Alicia Keys piyanosunun başına geçerek şarkılarını seslendirdi.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 9

Amerikalı şarkıcı Diana Ross da Platin Parti'de performans sergiledi.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 10

İngiliz yıldız Rod Stewart, Buckingham'daki performansıyla binlerce İngilizi coşturdu.

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 11

İşte Platin Parti'den yansıyan kareler...

Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 12
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 13
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 14
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 15
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 16
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 17
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 18
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 19
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 20
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 21
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 22
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 23
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 24
Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti - 25

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