Kraliçe Elizabeth için yıldızlarla dolu Platin Parti

Haberler - ntv.com.tr | 05.06.2022 - 10:31 - Son Güncelleme : 05.06.2022 - 10:38
Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70 yılı İngiltere'de kutlanmaya devam ediyor. Platin Jübile kapsamında dün akşam pek çok yıldızın sahne aldığı ihtişamlı bir konser düzenlendi.
Platin Parti'nin seyirci koltuklarında Kraliçe Elizabeth hariç tüm kraliyet üyeleri yer aldı.
Prens William ve Kate Middleton'ın üç çocuğundan ikisini, Prens George ve Prenses Charlotte'ı yanlarında getirdiği etkinlikte, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson da hazır bulundu.
Prens Charles ve eşi Camila'nın da ön sıradan takip ettiği etkinlikte Elton John, Alicia Keys, Brian May gibi pek çok yıldız sahne aldı.
30 kraliyet üyesi ve 22 bin davetlinin yer aldığı 2,5 saatlik etkinliği, Buckingham'ın önünde binlerce İngiliz izledi.
Buckingham Sarayı'nın duvarlarına Kraliçe Elizabeth'in portreleri projeksiyonlarla yansıtıldı.
Queen grubunun baş gitaristi Brian May, Buckingham Sarayı'nın çatısında gitar çaldı.
Saraydaki partide, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Elton John video bağlantı yoluyla performans sergiledi. Ünlü şarkıcı son günlerde rahatsızlık haberleriyle gündemdeydi.
Alicia Keys piyanosunun başına geçerek şarkılarını seslendirdi.
Amerikalı şarkıcı Diana Ross da Platin Parti'de performans sergiledi.
İngiliz yıldız Rod Stewart, Buckingham'daki performansıyla binlerce İngilizi coşturdu.
İşte Platin Parti'den yansıyan kareler...