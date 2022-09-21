Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından başta Prens Charles'ın artık Kral Charles olmasıyla kraliyette unvanlar değişti. Elizabeth'in yerine tahta geçen Charles'ın eşi Camilla Konsort Kraliçe oldu. Camilla daha önce Cornwall Düşesi unvanını taşıyordu.
Kraliçe'nin ölümünden sonra meydana gelen en büyük değişimlerden birinden etkilenen kişiler de artık tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens William ile eşi Kate Middleton oldu. 1958 yılından beri Charles'ın taşıdığı Galler Prensi unvanı William'a geçti. Düşes Kate Middleton artık Galler Prensesi. Bu unvan değişikliğini Charles, annesinin ardından tahtı devraldığı ilk gün açıkladı.
Galler Prensesi unvanı, Diana'nın 1997'deki ölümünden beri ilk kez kullanılmış oluyor. Prenses Diana'nın hiç görmediği gelini Kate Middleton, 25 yıl sonra kraliyette bir "ilke" imza atan kişi oldu.
Prens William ile Prenses Kate, evlendiklerinden bu yana taşıdıkları Cambridge Dükü ve Düşesi unvanlarını koruyor. Bunlara Cornwall Dükü ve Cornwall Düşesi unvanları da eklendi. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte çift, başka unvanlara da sahip oldu. Bundan böyle İskoçya'da Rothesay Dükü ve Düşesi olarak bilinecekler. Carrick Kontu ve Kontesi, Renfrew Baronu ve Baronesi, Isles Lordu ile Lady'si de çiftin unvanları arasında.
William ve Kate çiftinin unvanlarına unvan eklense de genel olarak kullanacakları unvan, tıpkı bir zamanlar Charles ve Diana gibi, "Galler Prensi" ve "Galler Prensesi" olacak.
Unvanların değişimi, çiftin üç çocuğuna da yansıdı. Kate ile William'ın çocukları Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis'in (4) de soyadları değişti. Çocuklar bundan böyle Cambridge soyadını değil, babalarının Galler (Wales) Prensi unvanından gelen "Wales" soyadını kullanacaklar.
Bu durum ilk kez 19 Eylül'de düzenlenen Kraliçe'nin cenaze töreninde ortaya çıktı. Törene katılan George ve Charlotte "Wales" soyadıyla tanıtıldı.
William ile Harry de küçüklüklerinde babalarının Galler Prensi olmasından dolayı "Wales" soyadını taşıyordu. William, Kate Middleton ile tanıştığı St Andrews Üniversitesi'nden mezun olurken diploma töreninde de "William Wales" olarak anons edilmişti. Kardeşi Harry de askeri hayatı boyunca babasının unvanından gelen Wales soyadını kullandı. Orduda görev yaptığı sırada Binbaşı Harry Wales olarak biliniyordu.