Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti

Prens William ile Prenses Kate, evlendiklerinden bu yana taşıdıkları Cambridge Dükü ve Düşesi unvanlarını koruyor. Bunlara Cornwall Dükü ve Cornwall Düşesi unvanları da eklendi. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte çift, başka unvanlara da sahip oldu. Bundan böyle İskoçya'da Rothesay Dükü ve Düşesi olarak bilinecekler. Carrick Kontu ve Kontesi, Renfrew Baronu ve Baronesi, Isles Lordu ile Lady'si de çiftin unvanları arasında.