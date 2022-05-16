Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 10:13 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 10:24
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele eden ve davetlere katılamayan 96 yaşındaki Kraliçe, keyifli görünüyordu.
Windsor Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe’ye İngiltere’den birçok önemli isim eşlik etti. İngiliz efsane oyuncu Helen Mirren ve Damian Lewis’ın yanı sıra Amerikalı oyuncu Tom Cruise da misafirler arasındaydı.
Platin Jübile kutlamaları kapsamında düzenlenen bu ilk etkinlikte, Kraliçe’nin neşeli tavırları dikkat çekti.
Sağlık sorunları gerekçesiyle parlamentoda açılış konuşmasını yapamayan ve üç gün sonra Windsor’daki at gösterisine katılan Kraliçe’nin bu etkinliğe katılıp katılmayacağı son dakikaya kadar kesinleşmemişti.
Etkinliğe kraliyet aracıyla varan ve 5 binden fazla insanın tezahüratıyla karşılanan Kraliçe’ye en genç oğlu Prens Edward eşlik etti.
Kraliçe, buz mavisi desenli bir elbise ve gri renkte ince bir şal tercih etti.
Etkinliğe katılan Hollywood aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise, Kraliçe’nin İngiltere ve dünya tarihe katkılarıyla ilgili özel bir konuşma yaptı.
İngiliz oyuncu Helen Mirren, sahnede Kraliçe I. Elizabeth'i canlandırdığı bir performans sergiledi. İngiltere tarihinin önemli bir figürü olan Kraliçe Elizabeth, İspanyol Armadası zaferiyle biliniyor.
İşte Kraliçe Elizabeth'in onur konuğu olduğu Platin Jübile etkinliğinden görüntüler...