Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı

EĞLENCE SEKTÖRÜNDEN İSİMLER KATILDI

Windsor Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe’ye İngiltere’den birçok önemli isim eşlik etti. İngiliz efsane oyuncu Helen Mirren ve Damian Lewis’ın yanı sıra Amerikalı oyuncu Tom Cruise da misafirler arasındaydı.