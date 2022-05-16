Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 10:13 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 10:24

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Son dönemde sağlık sorunlarıyla kamuoyundan uzak kalan ve etkinlikte neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Kraliçe’ye eğlence dünyasından önemli isimler eşlik etti. Amerikalı oyuncu Tom Cruise, Kraliçe için özel bir konuşma yaparken efsane oyuncu Helen Mirren, Kraliçe I. Elizabeth'i canlandırdığı bir performans sergiledi.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 1

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele eden ve davetlere katılamayan 96 yaşındaki Kraliçe, keyifli görünüyordu.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 2

EĞLENCE SEKTÖRÜNDEN İSİMLER KATILDI

Windsor Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe’ye İngiltere’den birçok önemli isim eşlik etti. İngiliz efsane oyuncu Helen Mirren ve Damian Lewis’ın yanı sıra Amerikalı oyuncu Tom Cruise da misafirler arasındaydı.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 3

Platin Jübile kutlamaları kapsamında düzenlenen bu ilk etkinlikte, Kraliçe’nin neşeli tavırları dikkat çekti.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 4

GELECEĞİ KESİNLEŞMEMİŞTİ

Sağlık sorunları gerekçesiyle parlamentoda açılış konuşmasını yapamayan ve üç gün sonra Windsor’daki at gösterisine katılan Kraliçenin bu etkinliğe katılıp katılmayacağı son dakikaya kadar kesinleşmemişti.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 5

TEZAHÜRATLARLA KARŞILAŞTI

Etkinliğe kraliyet aracıyla varan ve 5 binden fazla insanın tezahüratıyla karşılanan Kraliçe’ye en genç oğlu Prens Edward eşlik etti.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 6

Kraliçe, buz mavisi desenli bir elbise ve gri renkte ince bir şal tercih etti.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 7

KRALİÇE'YE ÖVGÜ

Etkinliğe katılan Hollywood aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise, Kraliçe’nin İngiltere ve dünya tarihe katkılarıyla ilgili özel bir konuşma yaptı.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 8

İLK KRALİÇE ELİZABETH'İ CANLANDIRDI

İngiliz oyuncu Helen Mirren, sahnede Kraliçe I. Elizabeth'i canlandırdığı bir performans sergiledi. İngiltere tarihinin önemli bir figürü olan , İspanyol Armadası zaferiyle biliniyor.

İşte Kraliçe Elizabeth'in onur konuğu olduğu Platin Jübile etkinliğinden görüntüler...

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 9
Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 10
Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile etkinliğiyle kutladı - 11

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