59 yıl sonra ilk kez: Kraliçe Elizabeth parlamento açılışına katılmayacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak. Epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam eden Kraliçe'nin doktorlarına danışarak bu kararı aldığı belirtildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 09.05.2022 - 22:16

59 yıl sonra ilk kez: Kraliçe Elizabeth parlamento açılışına katılmayacak

Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağı bildirildi.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" denildi.

Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.

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