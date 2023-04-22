Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybettiğinde 96 yaşındaydı. Tam 70 yıl boyunca saltanatını sürdüren Kraliçe'nin vefatı İngiliz halkını yasa boğmuştu.
Yaşasaydı 21 Nisan'da 97 yaşına basacak olan Kraliçe Elizabeth'in ölümünden kısa bir süre önce çekilmiş ve daha önce görülmeyen karesi paylaşıldı.
Fotoğraf, Galler Prensi Harry ve Prenses Kate'in resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.
Paylaşımda "Bugün Majesteleri Kraliçe Elizabeht'in 97. doğum günü olacaktı. Kraliçe'nin torunlarıyla çekildiği bu kare geçtiğimiz yaz Balmoral'da çekildi" ifadeleri kullanıldı.
Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles, mayıs ayında taç giyme töreniyle resmen İngiltere Kralı olacak.
Kral Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.
Törende Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Katy Perry, 80'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin sahne alacağı açıklandı.