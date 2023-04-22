Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı

Tam 70 yıl boyunca ülkesini ve ona bağlı milletler topluluğunu yöneten, Birleşik Krallık'ın tahtta en uzun süre kalan ismi olan Kraliçe Elizabeth'in 97. doğum günü unutulmadı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin ölümünden kısa bir süre önce çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı - 1

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybettiğinde 96 yaşındaydı. Tam 70 yıl boyunca saltanatını sürdüren Kraliçe'nin vefatı İngiliz halkını yasa boğmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı - 2

70 YIL TAHTA KALDI

Yaşasaydı 21 Nisan'da 97 yaşına basacak olan Kraliçe Elizabeth'in ölümünden kısa bir süre önce çekilmiş ve daha önce görülmeyen karesi paylaşıldı.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı - 3

Fotoğraf, Galler Prensi Harry ve Prenses Kate'in resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı - 4

"BU KARE GEÇTİĞİMİZ YAZ ÇEKİLDİ"

Paylaşımda "Bugün Majesteleri Kraliçe Elizabeht'in 97. doğum günü olacaktı. Kraliçe'nin torunlarıyla çekildiği bu kare geçtiğimiz yaz Balmoral'da çekildi" ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı - 5

TAÇ GİYME TÖRENİ 6 MAYIS'TA

Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles, mayıs ayında taç giyme töreniyle resmen İngiltere Kralı olacak.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı - 6

Kral Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe özel hiç görülmemiş fotoğrafı yayınlandı - 7

TÖRENDE SAHNE ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Törende Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Katy Perry, 80'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin sahne alacağı açıklandı.

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