Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada

İngiliz kraliyet ailesi, dün Paskalya'yı kutladı.
Kraliyet üyeleri, Windsor Şatosu'ndaki St George’s Şapeli'ndeki ayinde bir araya geldi.
Bu buluşma, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından kraliyetin ilk Paskalya kutlaması oldu.
Kral Charles ve artık "Kraliçe" unvanını kullanan eşi Camilla ile birlikte Prens William ve Prenses Kate Middleton üç çocuğuyla birlikte ayine katıldı.
Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4), mavi ve lacivert kıyafetleriyle, anne ve babalarının görünümüne uyum sağladı.
Kardeşlerin en küçüğü Prens Louis, kraliyet geleneklerine göre şort ve uzun çorap giyerek ailesinin yanında yer aldı.
Paskalya kutlamasına ayrıca diğer kraliyet üyeleri Prenses Anne, Prens Edward, Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Zara Tindall da katıldı.
Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözden düşen Prens Andrew'in de kutlamada hazır bulunduğu, ayabeyi Kral Charles'ın arkasında, kız kardeşi Prenses Anne'in yanında yürüdüğü görüldü.
İşte kraliyet ailesinin Paskalya Bayramı kutlamasından kareler...