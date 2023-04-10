Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada

Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ilk Paskalya kutlamasında bir araya geldi. Kral Charles'ın eşi Camilla ile birlikte katıldığı Paskalya ayinine, Prens William ve Prenses Kate Middleton, üç çocuğuyla birlikte dahil oldu.

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 1

İngiliz kraliyet ailesi, dün Paskalya'yı kutladı.

Kraliyet üyeleri, Windsor Şatosu'ndaki St George’s Şapeli'ndeki ayinde bir araya geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 2

Bu buluşma, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından kraliyetin ilk Paskalya kutlaması oldu.

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 3

Kral Charles ve artık "Kraliçe" unvanını kullanan eşi Camilla ile birlikte Prens William ve Prenses Kate Middleton üç çocuğuyla birlikte ayine katıldı.

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 4

Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4), mavi ve lacivert kıyafetleriyle, anne ve babalarının görünümüne uyum sağladı.

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 5

Kardeşlerin en küçüğü Prens Louis, kraliyet geleneklerine göre şort ve uzun çorap giyerek ailesinin yanında yer aldı.

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 6

Paskalya kutlamasına ayrıca diğer kraliyet üyeleri Prenses Anne, Prens Edward, Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Zara Tindall da katıldı.

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 7

Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözden düşen Prens Andrew'in de kutlamada hazır bulunduğu, ayabeyi Kral Charles'ın arkasında, kız kardeşi Prenses Anne'in yanında yürüdüğü görüldü.

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 8

İşte kraliyet ailesinin Paskalya Bayramı kutlamasından kareler...

Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 9
Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 10
Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 11
Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 12
Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 13
Kraliçe Elizabet'siz ilk Paskalya'da kraliyet ailesi bir arada - 14
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