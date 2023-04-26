Kraliyet ailesi ve magazin basını karşı karşıya

Prens Harry, medya devi Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu The Sun gazetesinin telefonlarını dinleyerek, özel hayatıyla ilgili bilgilerinin elde edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Bu, Harry'nin magazin basınına yasadışı bilgi edinme gerekçesiyle açtığı üç davadan biri. Diğer İkisini Daily Mirror ve Daily Mail şirketlerine karşı açmıştı.
İddiaya göre Buckingham Sarayı ile The Sun gazetesinin bağlı olduğu NGN grubu kapalı kapılar arkasında bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre kraliyet ailesi üyeleri dinleme davası sonuçlanıncaya kadar hukuki şikayette bulunamayacaklardı.
Mahkemede Harry'nin ortaya koyduğu belgelere göre, Prens William'a bu anlaşma kapsamında 2020'de NGN şirketinden "yüklü miktarda" para ödendiği iddia edildi. Şirket, bu iddiaları reddediyor.
Kraliyetin bu adımla magazin basınına malzeme olmak istememesi ve Charles'ın krallığı yolunda itibarının zedelenmemesini amaçladığı düşünülüyor.
Belgelere konu olan anlaşmalar yüzünden Harry'nin dava açması da gecikti. Harry telefon dinleme iddialarına yönelik ancak 2019'da harekete geçebildi.
Bu süreçte the Sun gazetesini mahkemeye vermeye hazırlanırken babası Charles'ın kendisini Buckingham Sarayı'na çağırdığını ve dava açmasını engellemek istediğini söyledi.
Özel hayatının ihlal edildiğini düşünen Harry'nin çevresine "magazin basını tarafından hayatım ele geçirilmiş gibi hissediyorum" şeklinde açıklamalar yaptığı basına yansıdı.
The Sun gazetesi, iddiaların yargıya geç taşınması nedeniyle davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor.
Hakimin davanın kabulüne karar vermesi halinde ocak ayında duruşmalar başlayacak.