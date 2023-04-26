Kraliyet ailesi ve magazin basını karşı karşıya

WILLIAM PARA ALDI MI?

İddiaya göre Buckingham Sarayı ile The Sun gazetesinin bağlı olduğu NGN grubu kapalı kapılar arkasında bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre kraliyet ailesi üyeleri dinleme davası sonuçlanıncaya kadar hukuki şikayette bulunamayacaklardı.



Mahkemede Harry'nin ortaya koyduğu belgelere göre, Prens William'a bu anlaşma kapsamında 2020'de NGN şirketinden "yüklü miktarda" para ödendiği iddia edildi. Şirket, bu iddiaları reddediyor.