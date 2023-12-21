Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı

Bunun yerine McGrady, üç çocuğun dadılarıyla birlikte çocuk odasında yemek yediğini, bu Noel'de de yine öyle yapacaklarını söyledi.

Şef, "Çocuklar yemek masasında düzgün bir şekilde hareket edebilecek yaşa gelene kadar her zaman bakıcılarıyla yemek yiyorlar" dedi.