Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı
Prenses Kate ve Prens William'ın çocukları Prens Louis, Prenses Charlotte ve Prens George'a uygulanan sıra dışı sofra kuralını, eski kraliyet şefi açıkladı.
Kraliyetin küçük kardeşleri Prens Louis (5), Prenses Charlotte (8) ve Prens George'un (10) resmi Noel yemeğinde anneleri Kate Middleton ve babaları Prens William ile birlikte aynı masaya oturmalarına izin verilmediği ortaya çıktı.
Kraliçe II. Elizabeth ve Prenses Diana için çalışan eski kraliyet şefi Darren McGrady, Harper's Bazaar'a yaptığı açıklamada, kraliyet çocuklarının resmi akşam yemeklerinde veya Noel'lerde ebeveynleriyle birlikte yemek yiyememe kuralını anlattı.