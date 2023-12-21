Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı

Prenses Kate ve Prens William'ın çocukları Prens Louis, Prenses Charlotte ve Prens George'a uygulanan sıra dışı sofra kuralını, eski kraliyet şefi açıkladı.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 1

Kraliyetin küçük kardeşleri Prens Louis (5), Prenses Charlotte (8) ve Prens George'un (10) resmi Noel yemeğinde anneleri Kate Middleton ve babaları Prens William ile birlikte aynı masaya oturmalarına izin verilmediği ortaya çıktı.

Kraliçe II. Elizabeth ve Prenses Diana için çalışan eski kraliyet şefi Darren McGrady, Harper's Bazaar'a yaptığı açıklamada, kraliyet çocuklarının resmi akşam yemeklerinde veya Noel'lerde ebeveynleriyle birlikte yemek yiyememe kuralını anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 2

Şef, kuralın "kibar konuşmayı" öğrenmenin öneminden kaynaklandığını açıkladı.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 3

McGrady'ye göre, Galler Prensi ve Prensesi'nin üç çocuğunun "kibar konuşma sanatını öğrenene kadar yetişkinlerle birlikte oturmasına izin verilmiyor". Ayrıca Noel gibi büyük tatiller de dahil olmak üzere, çocuklara hiçbir istisna tanınmıyor.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 4

Bunun yerine McGrady, üç çocuğun dadılarıyla birlikte çocuk odasında yemek yediğini, bu Noel'de de yine öyle yapacaklarını söyledi.

Şef, "Çocuklar yemek masasında düzgün bir şekilde hareket edebilecek yaşa gelene kadar her zaman bakıcılarıyla yemek yiyorlar" dedi.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 5

"DADI ÇOCUKLARIN  DAMAK ZEVKLERİNİ DE EĞİTİYORDU"

Eski kraliyet şefi, genç kraliyet ailesinin dadılarının önemine de değinerek, onların işinin çocukların damak zevklerini de "eğitmek" olduğunu, "Kraliyet çocuk odası sadece genç kraliyet üyelerinin zihinlerini eğitmek için değil aynı zamanda onların damak zevklerini de eğitmek içindi" sözleriyle ifade etti.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 6

Şef, "Dadı her zaman menünün kontrolünü elinde tutuyordu ve onların sadece bol miktarda sağlıklı sebze içeren değil, aynı zamanda onları yeni yetişkin yemekleriyle tanıştıran dengeli yemekler yemelerini sağlardı" diye ekledi.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 7

"WILLIAM VE HARRY'YE SEBZE YEDİRMEK ZORDU"

Şef ayrıca, Prens William ve Prens Harry'ye sebzeyemeği yedirmenin kolay bir iş olmadığını söyledi. İkisine kraliyet yemek zamanlarında sebze yemeleri için rüşvet verildiğini ve bu işe yaramazsa küçük kraliyet üyelerinin yemeklerindeki sebzeleri en sevdikleri yiyeceklerin içine saklayarak verdiklerini söyledi.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 8

McGrady'ye göre, çocuklara sebze yedirme gayreti, Prenses Diana'yı oğullarını fast food dükkanına götürmekten geri bırakmadı.

Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı - 9

KRALİÇE'NİN ÖZEL DİYETİ

Daha önce, Kraliçe Elizabeth'e 15 yıl boyunca hizmet eden eski kraliyet şefi, Elizabeth'in beslenmesinin bazı önemli yönlerini de açıklamıştı. Örneğin makarna veya patates dahil hiçbir nişastalı yiyecek yemediğini, bunun tek istisnasının, resmi akşam yemekleri olduğunu belirtmişti. Normalde ızgara balık veya tavuk olan ana proteininin yanında düzenli olarak iki sebze türünün de servis edildiğini anlatmıştı.

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