Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti
Prens Harry ve Meghan markle çifti, Harry'nin tüm dünyada yankı uyandıran "Spare" isimli anı kitabının çıkmasının ardından Kral Charles tarafından İngiltere'deki kraliyet mülkünden kovulmuştu. Çift, ancak altı ay sonra Frogmore Kır Evi'ni boşaltıp anahtarları teslim etti.
Prens Harry ve Meghan Markle, Kral Charles'ın tahliye emri vermesinden altı ay sonra, Windsor'daki Frogmore Kır Evi'ni boşalttı.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Sussex çifti, İngiltere'de sahip oldukları son eşyaları da California'ya gönderdi ve evin anahtarlarını iade etti.