Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti

"KİTABIN İNTİKAMI"

Öte yandan Harry'nin yazdığı "Spare" (Yedek) adlı kitap, hem kraliyette hem de dünyada yankı uyandırmıştı.

Kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşan Harry'nin yaptığı açıklamalar bir yana kitaptan yapılan ve basında yer alan alıntılar da büyük gürültü koparmıştı.

Kitabın fırtınası dindikten, Harry ve Meghan çifti sessizliğe gömüldükten sonra yeni hamle kraliyet tarafından gelmiş, Kral Charles'ın evi tahliye emri, bir intikam hareketi olarak yorumlanmıştı.