Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti

Prens Harry ve Meghan markle çifti, Harry'nin tüm dünyada yankı uyandıran "Spare" isimli anı kitabının çıkmasının ardından Kral Charles tarafından İngiltere'deki kraliyet mülkünden kovulmuştu. Çift, ancak altı ay sonra Frogmore Kır Evi'ni boşaltıp anahtarları teslim etti.

Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti - 1

Prens Harry ve Meghan Markle, Kral Charles'ın tahliye emri vermesinden altı ay sonra, Windsor'daki Frogmore Kır Evi'ni boşalttı.

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Sussex çifti, İngiltere'de sahip oldukları son eşyaları da California'ya gönderdi ve evin anahtarlarını iade etti.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti - 2

The Sun gazetesinin haberine göre, çift artık Birleşik Krallık'ta bir konaklama üssünden yoksun ve ülkeye bir dahaki dönüşlerinde arkadaşlarında ya da otelde konaklamak zorunda kalacak.

Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti - 3

Ocak ayında, Prens Harry'nin kraliyete dair itiraf niteliğindeki anı kitabı "Spare"in (Yedek) yayımlanmasından birkaç gün sonra, Harry-Meghan çiftine Frogmore Kır Evi'ni tahliye bildirimi tebliğ edildiği ortaya çıktı.

Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti - 4

Frogmore, geçen yıl eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth tarafından Sussex Dükü ve Düşesi’ne 2019'daki düğünleri için hediye edilmişti. Çift, kır evinde sadece altı ay kaldı.

Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti - 5

DAVA İÇİN İNGİLTERE'YE DÖNDÜĞÜNDE O EVDE KALDI

Prens en son bu ayın başlarında bir telefon hack'leme davasında ifade verirken Frogmore’da kaldı.

Harry, "telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama" suçlamasıyla Mirror Group Newspapers isimli şirkete dava açmıştı. Harry'nin avukatı, müvekkilinin çocukluğundan bu yana yasa dışı elde edilen bilgilerle hedef haline geldiğini savunmuş, karşı taraf ise Prens Harry'den özür dilediklerini iletmişti.

Prens, 49 sayfalık yazılı ifadesinde Daily Mirror gazetecilerini ve editörlerini "ellerine kan bulaşmış" olmakla suçlamış, yayınlanan makalelerde kendisiyle ilgili yazılan hakaretleri eleştirmişti. Harry, davada tanıklık yapmasıyla, 130 yıl sonra mahkemede ifade veren ilk kraliyet üyesi oldu.

Kraliyet mülkünden kovulan Prens Harry ve Meghan Markle anahtarları teslim etti - 6

"KİTABIN İNTİKAMI"

Öte yandan Harry'nin yazdığı "Spare" (Yedek) adlı kitap, hem kraliyette hem de dünyada yankı uyandırmıştı.

Kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşan Harry'nin yaptığı açıklamalar bir yana kitaptan yapılan ve basında yer alan alıntılar da büyük gürültü koparmıştı.

Kitabın fırtınası dindikten, Harry ve Meghan çifti sessizliğe gömüldükten sonra yeni hamle kraliyet tarafından gelmiş, Kral Charles'ın evi tahliye emri, bir intikam hareketi olarak yorumlanmıştı.

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