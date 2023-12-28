Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri

Prenses Kate Middleton'ın kraliyet içindeki gerçek rolü ne? Eski kraliyet çalışanı ve kraliyet yazarı Prenses Catherine'in görünmeyen yanlarını anlattı.

Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri - 1

Prenses Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde ismi olarak her zaman gündemde.

Kameraların önündeki halleri mercek altında tutulurken, kameralardan uzak olan hayatı da merak ediliyor.

People dergisi, İngiliz basınında artık Prenses Catherine olarak anılan Kate Middleton ve Prens William'ı kapağına taşıdı ve kraliyet kaynaklarına dayandırarak Prenses'in ailedeki rolleri hakkında bilgiler verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri - 2

ARABULUCU

41 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton'ın kayınpederi Kral Charles ile olan ilişkisini anlatan bir kaynak, "O ve Kral'ın birbirlerine son derece yakın oldukları çok açık. Hatta bazen ona William'dan bile daha yakın" dedi.

Kaynak, Prenses'in, eşi William ve Kral Charles arasındaki inatlaşmalı ilişkide zaman zaman arabuluculuk görevini üstlendiğini de belirtti.

Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri - 3

Eski bir kraliyet çalışanı, Prenses Catherine'in "William'a yön ayarı sağladığını" iddia etti. Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, Prenses'in, kocasıyla birlikte "onlar için önemli olan girişimleri takip etmek" için çalıştığını vurguladı.

Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri - 4

"ARKALARINA BAKMIYORLAR"

Prens Kate'in Meghan Markle ve Prens Harry ile aralarında sürtüşme yaşandığı çok dile getirildi.

Prenses Catherine'in arkadaşlarından biri, Galler Prensesi'nin "yoluna devam ettiğini ve William'ın da aynı şekilde önüne baktığını söyledi ve şunları ekledi:

"İleriye dönük önemli şeylere odaklandılar. Arkalarına bakmıyorlar."

Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri - 5

Meghan Markle ve Prens Harry'nin 2021 yılında Oprah Winfrey'e verdikleri ve kraliyette bomba etkisi yaratan röportajına verilen yanıta rehberlik edenin de Kate Middleton olduğunu öğreniyoruz.

Prens Harry ve Meghan Markle, Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda, oğulları Prens Archie'nin doğmadan önce kraliyet içinde ten rengiyle ilgili endişeler bulunduğunu iddia ettiler ve kraliyet üyelerine yönelik başka iddialarda da bulundular.

Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri - 6

Kraliyet yazarı Valentine Low, Prenses Catherine'in kraliyet ailesinin iddialara verilen resmi yanıtta önemli bir rol oynadığını belirtti. Low, "Buna göz yumulmamasının çok önemli olduğunu düşünüyordu. Farklı bir gerçeğin var olduğunu açıklığa kavuşturmak için gerçek bir güç ve kararlılık gösterdi. Kate stratejik düşünüyor" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Bir gün kraliçe olacak. Monarşinin ve kraliyet ailesinin uzun vadeli çıkarlarına yürekten bağlı" dedi.

Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri - 7

"SAVAŞMAYA HAZIR BİRİ"

Peki, Kate Middleton kamuoyunun gördüğünün dışında gerçekte nasıl biri?

Valentine Low, Prenses Catherine hakkında şunları söyledi:

"Kamuoyunda hoş, gülen ve deyim yerindeyse zararsız olduğuna dair bir imaj var. Ama aslında o güçlü fikirleri olan, güçlü bir iradeye sahip, istediği ve doğru olduğunu düşündüğü şey için savaşmaya hazır biri."

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