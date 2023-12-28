Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri

"SAVAŞMAYA HAZIR BİRİ"

Peki, Kate Middleton kamuoyunun gördüğünün dışında gerçekte nasıl biri?

Valentine Low, Prenses Catherine hakkında şunları söyledi:

"Kamuoyunda hoş, gülen ve deyim yerindeyse zararsız olduğuna dair bir imaj var. Ama aslında o güçlü fikirleri olan, güçlü bir iradeye sahip, istediği ve doğru olduğunu düşündüğü şey için savaşmaya hazır biri."