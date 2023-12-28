Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton gerçekte göründüğünden farklı biri
Prenses Kate Middleton'ın kraliyet içindeki gerçek rolü ne? Eski kraliyet çalışanı ve kraliyet yazarı Prenses Catherine'in görünmeyen yanlarını anlattı.
Prenses Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde ismi olarak her zaman gündemde.
Kameraların önündeki halleri mercek altında tutulurken, kameralardan uzak olan hayatı da merak ediliyor.
People dergisi, İngiliz basınında artık Prenses Catherine olarak anılan Kate Middleton ve Prens William'ı kapağına taşıdı ve kraliyet kaynaklarına dayandırarak Prenses'in ailedeki rolleri hakkında bilgiler verdi.