Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı

Haberler | 13.04.2022 - 16:48

Aşkı için kraliyet unvanlarından vazgeçen ve maddi haklarını da bırakan Japon Prenses Mako'nun Metropolitan Sanat Müzesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.

Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı - 1

'da protetosların gölgesinde evlenen ve aşkı uğruna kraliyet unvanlarından vazgeçen Prenses Mako, Komuro Kei ile evliliği sonrası çalışma hayatına adım attı.

Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı - 2

ABD'ye yerleşen Prenses Mako, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi'nd gönüllü olarak çalışıyor.

Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı - 3

İkonik müzenin Asya sanat koleksiyonunda görev aldığı söylenen Kamuro ise Japonya’da Budizm’i tanıtan 13. yüzyıldan kalma bir keşişin hayatından ilham alan bir resim sergisini oluşturmaya yardımcı oluyor.

Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı - 4

Eşi Komuro ve ailesinin kamuoyuna yansıyan mali problemine yönelik Mako daha önce yaptığı açıklamada, "Gerçek dışı bilgilere aldırmaksızın benim için sessizce endişelenenlere minnettarım. En büyük endişem, iftiraların sürdürülmesi" demişti.

Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı - 5

"Benim için Komuro yeri doldurulamaz biri" diyen Mako, "Evlilik, kalplerimiz sevgi beslerken, hayatımızın gerekli bir tercihi" sözlerini dile getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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