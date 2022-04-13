Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı

Haberler | 13.04.2022 - 16:48
Japonya'da protetosların gölgesinde evlenen ve aşkı uğruna kraliyet unvanlarından vazgeçen Prenses Mako, Komuro Kei ile evliliği sonrası çalışma hayatına adım attı.
ABD'ye yerleşen Prenses Mako, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi'nd gönüllü olarak çalışıyor.
İkonik müzenin Asya sanat koleksiyonunda görev aldığı söylenen Kamuro ise Japonya’da Budizm’i tanıtan 13. yüzyıldan kalma bir keşişin hayatından ilham alan bir resim sergisini oluşturmaya yardımcı oluyor.
Eşi Komuro ve ailesinin kamuoyuna yansıyan mali problemine yönelik Mako daha önce yaptığı açıklamada, "Gerçek dışı bilgilere aldırmaksızın benim için sessizce endişelenenlere minnettarım. En büyük endişem, iftiraların sürdürülmesi" demişti.
"Benim için Komuro yeri doldurulamaz biri" diyen Mako, "Evlilik, kalplerimiz sevgi beslerken, hayatımızın gerekli bir tercihi" sözlerini dile getirmişti.