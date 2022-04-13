Kraliyetten ayrılan Japon Prenses Mako iş hayatına atıldı

Eşi Komuro ve ailesinin kamuoyuna yansıyan mali problemine yönelik Mako daha önce yaptığı açıklamada, "Gerçek dışı bilgilere aldırmaksızın benim için sessizce endişelenenlere minnettarım. En büyük endişem, iftiraların sürdürülmesi" demişti.