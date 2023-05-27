Küçük Deniz Kızı'nın saçları 150 bin dolara mal oldu

Bunun yerine, kızıl saçlarını tek tek sarma işlemi uyguladı. Friend, “Saçını sararsak kesmemize gerek kalmaz, kendi saç yapısını değiştirmeden rengini değiştirebiliriz diye düşündüm. Yapısı ve saçları ona ait” dedi.

Ariel karakteri hem su altında hem de karaya çıktığında saçının aynı kalmasını sağlamak için sabit bir saç tasarımı yaptığını söyleyen Friend, tasarım sürecinin en az 150 bin dolara mal olduğunu belirtti.