Küçük Deniz Kızı'nın saçları 150 bin dolara mal oldu

Şarkıcı ve oyuncu Halle Bailey'in başrolde yer aldığı "Küçük Deniz Kızı" filminde saçının yüksek bir maliyete neden olduğu ortaya çıktı.
23 yaşındaki oyuncu, Ariel adlı deniz kızının kendine has görünümünü kopyalamak için saçlarını kırmızıya boyadı. Başrol oyuncusunun saç tasarımının 14 saatten fazla sürdüğü ve 150 bin dolara mal olduğu öğrenildi.
Bailey'in saç tasarımını yapan Camille Friend, saçı hazırlama sürecini Variety'ye anlattı ve filmde bir peruğun "işe yaramayacağını" söyledi.
Oyuncunun saçlarını korumak istediğini söyleyen Friend, “Halle'nin saçları beline kadar geliyordu ve ona bir peruk takmak çılgınca görünecekti” diye konuştu.
Bunun yerine, kızıl saçlarını tek tek sarma işlemi uyguladı. Friend, “Saçını sararsak kesmemize gerek kalmaz, kendi saç yapısını değiştirmeden rengini değiştirebiliriz diye düşündüm. Yapısı ve saçları ona ait” dedi.
Ariel karakteri hem su altında hem de karaya çıktığında saçının aynı kalmasını sağlamak için sabit bir saç tasarımı yaptığını söyleyen Friend, tasarım sürecinin en az 150 bin dolara mal olduğunu belirtti.
Dün gösterime giren Küçük Deniz Kızı filmi, insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel’in hikayesini konu ediyor. Ariel, Kral Triton'un en küçük ve en cesur kızıdır. Onun en büyük arzusu denizin ötesindeki dünyayı öğrenmektir. Bir gün ana karayı ziyaret eden Ariel, bu sırada Prens Eric'e aşık olur. Deniz kızlarının insanlarla temas kurması yasaktır ama Ariel kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Bu amaçla karada yaşama şansı elde etmek için cadı Ursula ile anlaşma yapar. Ancak çok geçmeden hem kendisini hem de babasının hayatını tehlikeye sokar.