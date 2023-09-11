Kylie Jenner ile Timothee Chalamet ilk kez birlikte görüntülendi

Rapçi Travis Scott ile iki çocuk sahibi olan realite şov yıldızı Kylie Jenner'ın Timothee Chalamet ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Geçtiğimiz hafta Beyonce konserinde hayranları tarafından görüntülenen çift, ilk kez birlikte bir etkinliğe katıldı.

Çiftin samimi pozlar sosyal medyada gündem oldu.