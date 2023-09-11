Kylie Jenner ile Timothee Chalamet ilk kez birlikte görüntülendi

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ilk kez bir etkinlikte birlikte görüntülendi.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet ilk kez birlikte görüntülendi - 1

Rapçi Travis Scott ile iki çocuk sahibi olan realite şov yıldızı Kylie Jenner'ın Timothee Chalamet ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Geçtiğimiz hafta Beyonce konserinde hayranları tarafından görüntülenen çift, ilk kez birlikte bir etkinliğe katıldı.

Çiftin samimi pozlar sosyal medyada gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet ilk kez birlikte görüntülendi - 2

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet, 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'na 26 yaşındaki Jenner ile katıldı.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet ilk kez birlikte görüntülendi - 3

Erkeklerde, Novak Djokovic'in kariyerindeki 24. Grand Slam'i kazanarak şampiyon olduğu tenis turnuvasını birlikte izleyen çift, ilişkilerini resmen kamuoyuna açıklamış oldu.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet ilk kez birlikte görüntülendi - 4

İKİ ÇOCUKLARI VAR

2017'de Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2018'de ilk çocuğu Stormi'yi kucağına almasının ardından 2019 yılında Scott ile yollarını ayırmıştı. 2021'de yeniden bir araya gelen ünlü çift, 2 Şubat 2022'de oğullarını kucaklarına aldı. Ancak Jenner ile Scott Ocak 2023'te bir kez daha ayrıldı.

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