Kylie Jenner ile Timothee Chalamet ilk kez birlikte görüntülendi
Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ilk kez bir etkinlikte birlikte görüntülendi.
Rapçi Travis Scott ile iki çocuk sahibi olan realite şov yıldızı Kylie Jenner'ın Timothee Chalamet ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
Geçtiğimiz hafta Beyonce konserinde hayranları tarafından görüntülenen çift, ilk kez birlikte bir etkinliğe katıldı.
Çiftin samimi pozlar sosyal medyada gündem oldu.