Kylie Jenner mahkemede anlattı: Sevgilime saldırdı, kolundan bıçakladı

Tyga’nın kendisine Chyna ile asla evlenmeyi düşünmediğini söylediğini söyleyen Kylie, Chyna ile ilk olarak ablası Kim ile yürüyüşe çıktıklarında tanıştığını ifade etti. Chyna ve Tyga bir zamanlar nişanlıydı ve ikilinin bir de erkek çocukları bulunuyor. İkili ayrıldıktan sonra Kylie Jenner ve Tyga ilişkiye başlamıştı.