Kylie Jenner mahkemede anlattı: Sevgilime saldırdı, kolundan bıçakladı

Haberler | 27.04.2022 - 10:50
Kardashian-Jenner ailesi Rob Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Blac Chyna ile davalık oldu. Chyna, Kardashian-Jenner ailesine karşı 108 milyon dolarlık şiddet ve itibarını zedelemeyi de kapsayan dava açtı.
Rob Kardashian'ı ‘istismarcı' olarak nitelendiren Chyna, ailenin her şeyi ‘şov için' yaptığını öne sürdü. Mahkemede konuşan Kylie Jenner, eski erkek arkadaşı rapçi Tyga’nın bir keresinde kendisine kolundaki yarayı gösterdiğini ve onu Blac Chyna’nın yaptığını söylediğini aktardı.
Jenner, “Tyga biz birlikteyken, bana Chyna ile olan sıkıntılarını dile getirdi. Bana kolunu gösterdi ve Chyna’nın onu bıçakla kestiğini söyledi” dedi.
Jenner Chyna’nın alkol ve uyuşturucu problemi de olduğunu öne sürerken, “Tyga bana kendisinin bıçaklandığı gece Chyna’nın alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi” diye konuştu.
Tyga’nın kendisine Chyna ile asla evlenmeyi düşünmediğini söylediğini söyleyen Kylie, Chyna ile ilk olarak ablası Kim ile yürüyüşe çıktıklarında tanıştığını ifade etti. Chyna ve Tyga bir zamanlar nişanlıydı ve ikilinin bir de erkek çocukları bulunuyor. İkili ayrıldıktan sonra Kylie Jenner ve Tyga ilişkiye başlamıştı.