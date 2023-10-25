Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi

Kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, bu defa giyim markasıyla moda sektörüne giriyor. Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Jenner, yeni markasını sosyal medyadan tanıttı.

Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi - 1

Kylie Cosmetics'in kurucusu olan ve üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, milyar dolarlık güzellik imparatorluğuna yeni bir marka ekliyor. 26 yaşındaki gişirimci ve reality show yıldızı Jenner, Khy adında yeni bir kıyafet markası çıkarıyor.

Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni moda projesini takipçileriyle paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi - 2

Oyuncu Timothee Chalamet ile birliktelik yaşayan iki çocuk annesi Jenner, üzerine giydiği deri trençkot ile verdiği pozu yayınlayarak, "Khy ile tanışın" notunu düştü.

Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi - 3

Jenner, aynı zamanda Khy'ın resmi Instagram hesabını da sayfasında paylaştı.

Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi - 4

Jenner, en çok makyaj imparatorluğu ile tanınıyor. Ancak iş dünyasına moda ile giriş yapmıştı. 2012'de süper model kardeşi Kendall Jenner ile PacSun adlı marka için işbirliği içindeydi. Ancak bu girişimden üç yıl sonra dudak makyajı setini çıkarmıştı. Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan Jenner, kozmetik sektöründe fırtına estirmişti.

Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi - 5

Jenner, 2019'da Kylie Cosmetics'in yüzde 51'lik hissesini 600 milyon dolara Coty şirketine satmıştı.

Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi - 6

Öte yandan Kardashian/Jenner ailesinin en tanınan üyesi olan Kim Kardashian da önceki gün, 4 milyar dolar değeri olan vücut şekillendirici markası Skims çatısı altında ilk kez erkek giyim koleksiyonu çıkardığını duyurmuştu. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın başrolde olduğu koleksiyon tanıtımında NBA basketbolcusu Shai Gilgeous ile Amerikan futbolcusu Nick Bosa da yer alıyordu.

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