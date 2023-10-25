Kylie Jenner milyar dolarlık kozmetik imparatorluğuna yeni marka ekledi

Kylie Cosmetics'in kurucusu olan ve üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, milyar dolarlık güzellik imparatorluğuna yeni bir marka ekliyor. 26 yaşındaki gişirimci ve reality show yıldızı Jenner, Khy adında yeni bir kıyafet markası çıkarıyor.

Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni moda projesini takipçileriyle paylaştı.