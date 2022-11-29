Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Serveti ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kylie Jenner, 2 Şubat 2022’de oğlu Wolf'u dünyaya getirdi. İkinci kez ane olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isim, sır gibi sakladığı oğlunu ilk kez paylaştı.

Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 1

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu 'Wolf'un adını, doğduktan kısa süre sonra değiştirdiğini açıkladı.

Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 2

9 aylık bebeğin aylardır açıklanmayan yeni isminin ne olduğu Jenner’ın hayranları arasında bir merak konusu oldu.

Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 3

"Kardashians" programının son bölümünde konuşan Kylie Jenner, "Bebeğimin adı hala 'Wolf.' Değiştirdiğimde size haber veririm. Belki üçüncü sezonda söylerim" açıklamasında bulundu.

Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 4

KURAL BOZDU

Tüm bunların ardından Kylie Jenner, oğluyla çekilen fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 5

Oğlunun doğduğu günden beri yüzünü göstermemek konusunda çok hassas davranan 25 yaşındaki Kylie Jenner, bu kuralı yine bozmadı.

Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 6

"BÖYLE KALMAYACAK, BEKLİYORUZ"

Jenner, geçtiğimiz ay katıldığı 'The Late Late Show'da, "Oğlum 'Wolf'un adını henüz yasal olarak değiştirmedik" şeklinde konuşmuştu.

Kylie Jenner, ayrıca, "Adı hala 'Wolf' ama böyle kalmayacak. Sadece bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 7

"HAZIR DEĞİLİZ"

Ünlü isim, 'Wolf'a başka bir isimle seslendiklerini ancak henüz paylaşmaya hazır olmadıklarını söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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