Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı

"BÖYLE KALMAYACAK, BEKLİYORUZ"

Jenner, geçtiğimiz ay katıldığı 'The Late Late Show'da, "Oğlum 'Wolf'un adını henüz yasal olarak değiştirmedik" şeklinde konuşmuştu.



Kylie Jenner, ayrıca, "Adı hala 'Wolf' ama böyle kalmayacak. Sadece bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.