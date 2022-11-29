Kylie Jenner oğlu Wolf'un fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu 'Wolf'un adını, doğduktan kısa süre sonra değiştirdiğini açıkladı.
9 aylık bebeğin aylardır açıklanmayan yeni isminin ne olduğu Jenner’ın hayranları arasında bir merak konusu oldu.
"Kardashians" programının son bölümünde konuşan Kylie Jenner, "Bebeğimin adı hala 'Wolf.' Değiştirdiğimde size haber veririm. Belki üçüncü sezonda söylerim" açıklamasında bulundu.
Tüm bunların ardından Kylie Jenner, oğluyla çekilen fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.
Oğlunun doğduğu günden beri yüzünü göstermemek konusunda çok hassas davranan 25 yaşındaki Kylie Jenner, bu kuralı yine bozmadı.
Jenner, geçtiğimiz ay katıldığı 'The Late Late Show'da, "Oğlum 'Wolf'un adını henüz yasal olarak değiştirmedik" şeklinde konuşmuştu.
Kylie Jenner, ayrıca, "Adı hala 'Wolf' ama böyle kalmayacak. Sadece bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü isim, 'Wolf'a başka bir isimle seslendiklerini ancak henüz paylaşmaya hazır olmadıklarını söylemişti.