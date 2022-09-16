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Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 14:46 - Son Güncelleme : 16.09.2022 - 14:47

Ünlü realite şov yıldızı ve en genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, yer aldığı moda çekiminde kendi markasının ürünlerini kıyafet olarak giydi.

Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 1

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi , yer aldığı moda çekimiyle birbirinden farklı tarzlara büründü.

Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 2

Instagram’ın en çok takipçiye sahip ünlülerinden bir olan Jenner, CR Fashion Fashion Book için verdiği pozların birinde kendi markasının ürünlerini kıyafet olarak giydi.

Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 3

Kylie Cosmetics markasının likit rujlarından yapılan kıyafetle poz veren Jenner, bir anlamda markasının tanıtımı yapmış oldu.

Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 4

EN GENÇ MİLYARDER

21 yaşındayken servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Jenner, 2015 yılında kendi adını taşıyan markasını piyasaya sürmüştü.

Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 5

90'LAR MODASI GERİ DÖNDÜ

Jenner, çekimde 90'lar modasını yansıtan ince kaşları ve koyu dudak kalemiyle çerçevelenmiş dudaklarıyla poz verdi.

İşte Kylie Jenner'ın moda çekiminden yansıyan kareler...

Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 6
Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 7
Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 8
Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 9
Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 10
Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı - 11

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