Kylie Jenner yer aldığı çekimde kendi ürünlerini tanıttı

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 14:46 - Son Güncelleme : 16.09.2022 - 14:47
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, yer aldığı moda çekimiyle birbirinden farklı tarzlara büründü.
Instagram’ın en çok takipçiye sahip ünlülerinden bir olan Jenner, CR Fashion Fashion Book için verdiği pozların birinde kendi markasının ürünlerini kıyafet olarak giydi.
Kylie Cosmetics markasının likit rujlarından yapılan kıyafetle poz veren Jenner, bir anlamda markasının tanıtımı yapmış oldu.
21 yaşındayken servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Jenner, 2015 yılında kendi adını taşıyan markasını piyasaya sürmüştü.
Jenner, çekimde 90'lar modasını yansıtan ince kaşları ve koyu dudak kalemiyle çerçevelenmiş dudaklarıyla poz verdi.
İşte Kylie Jenner'ın moda çekiminden yansıyan kareler...