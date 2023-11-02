Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği

Wall Street Journal gazetesi tarafından düzenlenen törennde Yılın Marka Yenilikçisi ödülünü alan Kylie Jenner, geceye aktör sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte katıldı.

Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 1

Kylie Jenner ödül aldığı önemli gecede, sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte boy gösterdi.

26 yaşındaki kozmetik ve moda girişimcisi Jenner, Wall Street Journal gazetesinin 2023 Yenilikçiler Ödül Töreni'nde Yılın Marka Yenilikçisi ödülünü aldı. 

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 2

Kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin ardından kısa süre önce Khy adlı moda markasını duyuran Jenner, gurur gecesinde 27 yaşındaki Hollywood aktörü sevgilisi Chalamet'ten destek aldı.

Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 3

New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleşen ödül töreninde Jenner, ödülünü tasarımcı Haider Ackermann'ın elinden aldı.

Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 4

Sahnede teşekkür konuşması yapan Jenner, "Her zaman güzellik ve modayı sevdim. Kurduğum markalarımın ve bugün açılan markam Khy'nin başarılarıyla fark edilmesi benim için çok özel" dedi.

Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 5

Gecede sevgilisi Kylie Jenner'ı destekleyen "Dune" filmi yıldızı Timothee Chalamet, Sinemada Yılın Yenilikçisi ödülünü alan Martin Scorsese'yi takdim etme görevini üstlendi.

Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 6

Ünlü yönetmeni, ödülünü vermek üzere sahneye davet eden Chalamet, "Marty ve benim birlikte yaptığımız ilk çalışma, bu yılki destansı Amerikan western filmi Dolunay Katilleri değildi. Onun yönettiği Chanel reklam filminde de oynadım" dedi.

Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 7
Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 8
Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 9
Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği - 10
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