Kylie Jenner Yılın Marka Yenilikçisi seçildi! Timothee Chalamet'ten sevgili desteği
Wall Street Journal gazetesi tarafından düzenlenen törennde Yılın Marka Yenilikçisi ödülünü alan Kylie Jenner, geceye aktör sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte katıldı.
Kylie Jenner ödül aldığı önemli gecede, sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte boy gösterdi.
26 yaşındaki kozmetik ve moda girişimcisi Jenner, Wall Street Journal gazetesinin 2023 Yenilikçiler Ödül Töreni'nde Yılın Marka Yenilikçisi ödülünü aldı.