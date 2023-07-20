Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine konuştu. Toplum baskısına maruz kaldığını belirten yıldız, "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, kendimi hala seviyorum" dedi.

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 1

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, yüzü ve vücudundaki değişim üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 2

"KENDİMİ HEP SEVDİM"

The Kardashians adlı realite şovda toplum baskısı üzerine konuşan Jenner "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, hala da seviyorum. Çok özgüvensiz bir çocuk olduğuma ve yüzümü tamamen değiştirdiğime dair büyük bir yanılsama var. Yalnızca dolgu yaptırdım" dedi.

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 3

Jenner, kız kardeşlerinin özgüveninin zedelenmesinde rol oynadığı itiraf etti. "Kulaklarım hakkında nasıl konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Herkesin kulaklarımla dalga geçtiğini düşünürdüm. Beni çok kötü etkiledi" diyen yıldız kulaklarını beğenmediği için saçlarını bir dönem hiç toplamadığını söyledi.

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 4

Jenner "İnsanlar üzerinde büyük bir etkim olduğuna inanıyorum. Peki bu güçle ne yapıyorum? dedi.

Sosyal medyada genç kızların fotoğrafları üzerinde oynadığını belirten Jenner "Ben de o süreçten geçtim. Şimdi daha iyi bir yerdeyim" dedi.

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 5

Sosyal medyada kendisi hakkında çok fazla olumsuz yorum gördüğünü söyleyen Jenner "Bu söylentiler arttıkça daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 6

"YÜZÜM TAMAMI ESTETİKLİ DEĞİL"

Öte yandan kozmetik kraliçesi daha önceki açıklamalarında “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” dedi. Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etmişti.

Reality show yıldızı, hep "dolgun" dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 7

OĞLUNU PAYLAŞTI

Öte yandan  Jenner, 17 aylık olan oğlu Aire'nin son halini takipçileriyle paylaşmıştı.

Instagram'da "Benim kocaman oğlum" sözleriyle paylaştığı fotoğraflarda Jenner, oğlunu kucağında tutarken görülüyor. Uzun zamandır oğlunun fotoğraflarını paylaşmayan Jenner'ın takipçileri, oğlunun ne kadar büyümüş olduğunu ifade eden mesajlar gönderdi.

Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım - 8

OĞLUNUN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Milyarder girişimci Jenner, oğlunu 2022 yılının şubat ayında dünyaya getirmişti. Oğlunun adını Wolf Jacques olarak açıklayan Jenner, doğumdan bir ay sonra oğlunun adını değiştirdiklerini açıklamıştı.

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