Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım
Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine konuştu. Toplum baskısına maruz kaldığını belirten yıldız, "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, kendimi hala seviyorum" dedi.
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, yüzü ve vücudundaki değişim üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.