Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt: Yalnızca dolgu yaptırdım

"YÜZÜM TAMAMI ESTETİKLİ DEĞİL"

Öte yandan kozmetik kraliçesi daha önceki açıklamalarında “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” dedi. Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etmişti.

Reality show yıldızı, hep "dolgun" dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.