Kylie Jenner'dan estetik itirafı: Yaptığım en iyi şeydi, Hiç pişman değilim

"HEP ODADAKİ EN ÖZGÜVENLİ KİŞİYDİM"

Sanıldığının aksine özgüveninin çok yüksek olduğunu söyleyene Jenner "Benim sıfır özgüvene sahip bir insan olduğumu ve görünüşümü bu yüzden değiştirdiğimi düşünüyorlar. Oysa hiç böyle bir derdim olmadı. Ben çocukluğumdan beri bulunduğum tüm ortamlarda hep en kendine güvenen kişiydim" dedi.