Kylie Jenner'dan estetik itirafı: Yaptığım en iyi şeydi, Hiç pişman değilim

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, Homme Girls dergisine verdiği röportajda yüzü ve vücudundaki değişim üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.
27 yaşındaki kozmetik kraliçesi “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” dedi. Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etti.
Reality show yıldızı, hep "dolgun" dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.
Sanıldığının aksine özgüveninin çok yüksek olduğunu söyleyene Jenner "Benim sıfır özgüvene sahip bir insan olduğumu ve görünüşümü bu yüzden değiştirdiğimi düşünüyorlar. Oysa hiç böyle bir derdim olmadı. Ben çocukluğumdan beri bulunduğum tüm ortamlarda hep en kendine güvenen kişiydim" dedi.
Dudaklarına geçici dolgu yaptırdığını ve bu konuda özgüvensiz hissettiğini belirten yıldız, çocuk sahibi olduktan sonra kendine artık başka türlü bakmaya başladığını söyedi.
Jenner “Kızımda ve oğlumda kendi hatlarımı görüyorum. Ama özellikle kızım Stormi bana çok benziyor. Kendi güzelliğimi onun yüzünde görüyorum ve bu kendimi daha da çok sevmemi sağlıyor" ifadelerini kullandı.