Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi

Ortadoğu'da İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Kylie Jenner'ın İsrail'i destekleyen mesajı tepkilere yol açtı. Mesajını bir saat içinde silen Jenner'a yönelik tepkiler yine de kesilmedi. Bazı takipçileri Jenner'a, Filistin kökenli arkadaşı Bella Hadid'i hatırlattı.

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 1

Ortadoğu yeniden şiddet sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. İsrail'de en az 800, Gazze'de ise 493 kişi hayatını kaybetti. Kentten İsrail'e yönelik roket atışları ise gece boyu devam etti. İsrail güçleri de sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Netanyahu hükümeti "savaş hali" ilan etti.

Savaştan etkilenen halkın görüntüleri tüm dünyada tepkilere yol açtı. Yaşanan çatışmalara tepki gösteren isimlerden biri de ünlü reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner oldu. Jenner, 400 milyona yakın takipçili Instagram hesabından İsrail'e desteğini gösteren bir fotoğrafı yayınladı, ardından sildi.

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 2

BİR SAAT İÇİNDE SİLDİ

26 yaşındaki Jenner, İsrail yanlısı "Stand With Us" hesabından, üzerinde İsrail bayrağı bulunan ve "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazan fotoğrafı paylaştı.

Kardashian/Jenner kardeşlerin en küçüğü olan iki çocuk annesi Kylie Jenner, Instagram takipçilerinden bazılarının tepkisi üzerine Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımı bir saat içinde sildi.

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 3

TEPKİLER KESİLMEDİ

Filistin'i destekleyen takipçileri “Siyasete bulaşıp İsrail'i desteklediğinizi söylemeyin. Filistin uzun zamandır acı çekiyor”, “Siyonistlerle birlikteyseniz insan mısınız?” benzeri tepki dolu mesajlar gönderdi.

Pek çok takipçi, Filistin bayrağı görseliyle yorum yaptı. Jenner'a yönelik tepkiler, paylaşımını silmesine rağmen devam etti.

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 4

Jenner'ın tepki aldığı tek site Instagram değildi. Yüzlerce öfkeli takipçi, tepkilerini X'te (eski adıyla Twitter) de dile getirdi.

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 5

BELLA HADID HATIRLATMASI

Bir X kullanıcısı, "Aslında Kylie Jenner'ın İsrail paylaşımını silmesi çok daha kötü. Bu, bilgi ve özen eksikliğini gösteriyor, sadece konuşulmak için yayınladı" derken; bazı kullanıcılar, paylaşımın Jenner ile uzun süredir Filistin haklarının destekçisi olan 26 yaşındaki süper model Bella Hadid arasında gerilime yol açmış olabileceğini de öne sürdü.

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 6

Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, Filistinli. Bella Hadid, geçmişte Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşmıştı.

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 7

Jenner'ın bir takipçisi, "Arkadaşı Bella Hadid Filistinliyken Kylie Jenner'ın İsrail'i desteklemesi çılgınlık" derken; bir başkası da "Bu ünlüler konuşurken birbirlerini dinliyorlar mı? Mesela Bella Hadid'in Filistin ve Filistinli olmaktan bahsettiği zaman Kylie Jenner bunun ne anlama geldiğini biliyor mu?" diye sordu.

Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi - 8

Jenner, henüz gönderiyi neden sildiğine dair bir açıklama yapmadı.

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