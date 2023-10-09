Kylie Jenner'ın İsrail mesajına tepki: Önce yazdı, sonra sildi

Ortadoğu yeniden şiddet sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. İsrail'de en az 800, Gazze'de ise 493 kişi hayatını kaybetti. Kentten İsrail'e yönelik roket atışları ise gece boyu devam etti. İsrail güçleri de sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Netanyahu hükümeti "savaş hali" ilan etti.

Savaştan etkilenen halkın görüntüleri tüm dünyada tepkilere yol açtı. Yaşanan çatışmalara tepki gösteren isimlerden biri de ünlü reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner oldu. Jenner, 400 milyona yakın takipçili Instagram hesabından İsrail'e desteğini gösteren bir fotoğrafı yayınladı, ardından sildi.