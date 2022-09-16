Leonardo DiCaprio Timothée Chalamet'ye kariyer tavsiyesi verdi

DUNE 2 YOLDA

Oyuncunun merakla beklenen bir diğer projesi ise yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmlerle tanınan Denis Villeneuve’ün yaptığı Dune 2. Florence Pugh, Christopher Walken ve Austin Butler gibi isimlerin kadroya dahil olduğu filmin çekimleri başladı.

Serinin ilk filmi Dune: Çöl Gezegeni, pandemi döneminde büyük bir gişe başarısı yakaladı. Film, gişede 400 milyon dolar hasılata ulaşırken 6 dalda Oscar adayı oldu.