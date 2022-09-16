Leonardo DiCaprio Timothée Chalamet'ye kariyer tavsiyesi verdi

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 12:36 - Son Güncelleme : 16.09.2022 - 12:43
Bu yıl 79.su düzenlenen Venedik Film Festivali'nde gösterilen Bones and All filmiyle şu sıralar gündemde olan Timothee Chalamet İngiliz Vogue dergisine kapak oldu.
Vogue tarihinin ilk erkek kapağı olan Chalamet, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio’dan aldığı öğütleri paylaştı.
26 yaşındaki oyuncu, DiCaprio’nun kendisine verdiği kariyer tavsiyesini şöyle açıkladı: Ağır uyuşturucular ve süper kahraman filmleri yok.
İkili, geçtiğimiz aralık ayında dijial platformda yayınlanan Adam McKay imzalı kara komedi filmi Don’t Look Up’ta başrolleri paylaşmıştı.
Titanik ile dünyanın en popüler oyuncularından biri haline gelen Leonardo DiCaprio, yer aldığı yapımlar konusunda oldukça seçici davranıyor. Aynı yönetmenlerle sık sık bir araya gelen oyuncu, daha önce hiçbir süper kahraman filminde rol almadı.
Oyuncunun merakla beklenen projeleri arasında Wonka isimli müzikal yer alıyor. Filmde Willy Wonka'yı canlandıran oyuncunun, daha önce Johnny Depp ile özdeşleşen bu karakteri nasıl canlandıracağı merak konusu oldu.
Oyuncunun merakla beklenen bir diğer projesi ise yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmlerle tanınan Denis Villeneuve’ün yaptığı Dune 2. Florence Pugh, Christopher Walken ve Austin Butler gibi isimlerin kadroya dahil olduğu filmin çekimleri başladı.
Serinin ilk filmi Dune: Çöl Gezegeni, pandemi döneminde büyük bir gişe başarısı yakaladı. Film, gişede 400 milyon dolar hasılata ulaşırken 6 dalda Oscar adayı oldu.
Oyuncu son olarak Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Bones and All filminde başrolde yer aldı. Yönetmen Guadagnino ile Chalamet'i Call Me By Your Name’den (2017) sonra ikinci kez bir araya getiren film 8,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Camille DeAngelis'in romanından uyarlanan film, insan eti yiyen iki aşığın yol macerasını anlatıyor.
Film prömiyerinin en çok konuşulan olaylarından biri Chalamet’nin görünümü oldu.
Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takım, sosyal medyada gündem oldu. Ackermann tasarımlarını daha önce pek çok etkinlik ve kırmızı halıda giyen Chalamet’nin kolsuz, halter yaka kesime sahip görünümünün en dikkat çekici özelliği ise sırt dekoltesi oldu.
Pantolonuyla aynı renkte bir şalı boynuna saran yıldız, sırtını tamamen açıkta bırakan görünümüyle erkek kırmızı halı stiline yeni bir soluk getirdi.