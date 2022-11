Margot Robbie'den yıllar sonra itiraf: Oyunculuğu bırakma noktasına geldim

Margot Robbie, kariyeri hakkında konuşurken dikkat çekici bir itirafta bulundu. 32 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Vanity Fair’e verdiği röportajda, bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlattı.

Robbie, dünya çapında şöhreti yakalamasını sağlayan ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini söyledi.

Filmde Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan Robbie, filmde rol almadan önce Avustralya’da yayınlanan Neighbours adlı TV dizisinde ve Pan Am adlı mini dizide rol almıştı.