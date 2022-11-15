Margot Robbie'den yıllar sonra itiraf: Oyunculuğu bırakma noktasına geldim

Margot Robbie, kariyeri hakkında konuşurken dikkat çekici bir itirafta bulundu. 32 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Vanity Fair’e verdiği röportajda, bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlattı.
Robbie, dünya çapında şöhreti yakalamasını sağlayan ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini söyledi.
Filmde Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan Robbie, filmde rol almadan önce Avustralya’da yayınlanan Neighbours adlı TV dizisinde ve Pan Am adlı mini dizide rol almıştı.
‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) ile Hollywood’a açılan Robbie, “İlk sahnelerden sonra bir şeyler oldu, çok korkunçtu. Anneme ‘Sanırım bunu yapmak istemiyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bana baktı ve ‘Tatlım, bence vazgeçmek için artık çok geç’ dedi. İşte o zaman tek yolun devam etmek olduğunu anladım” diye konuştu.
Robbie, filmi bırakmak istemesinin sebebinin, paparazzilerle mücadele etmek zorunda kalması olduğunu anlattı. Fotoğrafçıların sürekli peşinde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Annem bir araba kazasında ölürse sizin markette fotoğrafımı çekmek istemeniz nedeniyle olacak ya da yeğenimin bisikletine çarpacaksınız. Ne için? Bir fotoğraf için mi? Tehlikeli ama yine de garip bir şekilde hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissettiriyor” şeklinde konuştu.
Ekim ayında Robbie, bir paparazziyle tehlikeli bir olaya karışmıştı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te model Cara Delevingne ile tatil yapan Margot Robbie’nin fotoğraflarını çekmeye çalışan bir paparazzi hastanelik olmuştu.
Robbie ve Delevingne, lüks bir restoranda yemek yedikten sonra kendilerini almaya gelen araca binmeye çalışırken bir paparazzi "agresif şekilde" fotoğraflarını çekmeye başlamış, Robbie telaşla paparazziden kaçarken şoför, ünlü oyuncu tam binmeden arabayı hareket ettirmişti.
Bunun üstüne Robbie daha ciddi bir zarar görmemek için arabadan atlamış ve paparazzi ünlü oyuncu yerdeyken fotoğraflarını çekmeye devam etmişti.
Bu duruma çok sert tepki veren Robbie ve Delevingne'in arkadaşları Josey McNamara ve Jac Hopkins, fotoğrafları çeken gazeteciye şiddet uygulamaya başlamıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, adının Pedro Alberto Orquera olduğu öğrenilen gazeteci sedyeyle hastaneye kaldırılmıştı.