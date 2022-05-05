Marilyn Monroe'nun saçını Kim Kardashian'a hediye ettiler

2016 yılında 4,8 milyon dolara satılan elbise, 'dünyanın en pahalı elbiselerinden' biri olarak görülüyor. Kardashian, bu kadar eski ve değerli bir elbiseyi giydiği için eleştiri topladı.

Yapılan açıklamaya göre, yıldız elbiseyi yalnızca kırmızı halıda giydi. Etkinliğin devamında elbisenin tamamen aynısı olan farklı bir elbise tercih etti.