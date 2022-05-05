Marilyn Monroe'nun saçını Kim Kardashian'a hediye ettiler

Haberler - ntv.com.tr | 05.05.2022 - 17:17 - Son Güncelleme : 05.05.2022 - 17:24
2022 Met Gala'ya sevgilisi Pete Davidson ile katılan ünlü reality yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği ikonik elbiseyi giyerek kırmızı halıya damga vurmuştu.
Hollywood ikonunun orijinal elbisesini giyme şansını elde eden yıldıza, Monroe'nun saçlarından bir tutam hediye edildi.
Florida'daki The Ripley’s Believe it Or Not! adlı müzenin sahipleri, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile Kardashian'a Marilyn Monroe'nun saçını hediye etti.
Müzenin kendisine hediye ettiği saç karşısında şaşkına dönen Kardashian, "Bu benim için gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederim. Her akşam bununla uyuyacağım" dedi.
The SKIMS adlı giyim markasının sahibi olan yıldız, yılın en prestijli moda olayı Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi giydi.
2016 yılında 4,8 milyon dolara satılan elbise, 'dünyanın en pahalı elbiselerinden' biri olarak görülüyor. Kardashian, bu kadar eski ve değerli bir elbiseyi giydiği için eleştiri topladı.
Yapılan açıklamaya göre, yıldız elbiseyi yalnızca kırmızı halıda giydi. Etkinliğin devamında elbisenin tamamen aynısı olan farklı bir elbise tercih etti.
Ünlü yıldız, ilk denemede ikonik elbiseye uymadığını fark ettiğinde ağladığını, ancak elbiseyi Met Gala kırmızı halısında birkaç dakikalığına giyebilmek için kilo vermeye devam ettiğini söyledi.
3 hafta içinde 7 kilo verdiğini söyleyen yıldız, "Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım" dedi.