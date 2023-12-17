Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi!

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopsi sonucu "aşırı doz ketamin" etkisi nedeniyle öldüğü tespit edildi. Evindeki jakuzide hayatını kaybetmiş halde bulunan Perry, 54 yaşındaydı.

Otopsi sonuçlarına göre, 29 Ekim günü evinin bahçesindeki jakuzide ölü bulunan aktör, güçlü bir yatıştırıcı olan ketaminin akut etkileri ve diğer bazı faktörler nedeniyle bilincini kaybetti ve jakuzide boğularak yaşamını yitirdi.

Raporda ayrıca koroner arter hastalığı, aktörün vücudunda tespit edilen bir çeşit bağımlılık ilacının etkileri ve boğulma, kaza olarak kabul edilen ölüme katkıda bulunan faktörler olarak sıralandı.