Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi!

Evindeki jakuzide hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside, Friends dizisi yıldızı Matthew Perry'nin ölüm nedeni "ketaminin akut etkileri" olarak açıklandı. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı geçmişi yeniden gündeme gelen ünlü aktörün yakın bir arkadaşı, bağımlılığı yendiği iddiasının "yalan" olduğunu söyledi.

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 1

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopsi sonucu "aşırı doz ketamin" etkisi nedeniyle öldüğü tespit edildi. Evindeki jakuzide hayatını kaybetmiş halde bulunan Perry, 54 yaşındaydı.

Otopsi sonuçlarına göre, 29 Ekim günü evinin bahçesindeki jakuzide ölü bulunan aktör, güçlü bir yatıştırıcı olan ketaminin akut etkileri ve diğer bazı faktörler nedeniyle bilincini kaybetti ve jakuzide boğularak yaşamını yitirdi.

Raporda ayrıca koroner arter hastalığı, aktörün vücudunda tespit edilen bir çeşit bağımlılık ilacının etkileri ve boğulma, kaza olarak kabul edilen ölüme katkıda bulunan faktörler olarak sıralandı.

N-LIFE HABERLERİ

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 2

"SÖYLEDİĞİ EN BÜYÜK YALAN MUHTEMELEN KENDİNEYDİ"

Ölümünün ve otopsi sonucunun ardından, ünlü aktörün madde bağımlılığı geçmişi yeniden gündeme geldi. Perry, 2022'de çıkan anı kitabında bir yaşam koçu ve en iyi arkadaşının yardımıyla bağımlılıklarının üstesinden geldiğini söylemişti. Ancak ünlü yıldızın isminin açıklanmasını istemeyen yakın arkadaşı Daily Mail gazetesine onu yalanlayan bir açıklama yaparak, "Temiz olduğu konusunda herkese yalan söyledi. O asla temiz olmadı. Çok üzücü. Biliyor musunuz, söylediği en büyük yalan muhtemelen kendineydi" ifadesini kullandı.

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 3

Kaynak aynı zamanda, "Konu kullanımla ilgili zorluklara geldiğinde oldukça manipülatif bir insan olabilirdi ama bu öyle bir mücadeleydi ki, o her gün sonuna kadar savaştı" dedi.

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 4

Ölümünden bir yıl önce, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla ilgili şoke edici ayrıntıları içeren ve her şeyi anlattığı anı kitabında Perry, 18 aydır temiz olduğunu söylemişti.

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 5

Perry, kitabında, bağımlılıktan kurtulmak için 9 milyon dolar harcadığını, 6 bin toplantıya gittiğini, 15 kez rehabilitasyona girdiğini ve 65 kez detoks yaptığını yazmıştı.

Perry, 2021'de bağımlılığın üstesinden geldiğini ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdüğünü söylemişti.

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 6

Eğlence muhabiri Athenna Crosby de ölmeden önceki gün onunla öğle yemeği yedi ve ayıklığına o kadar bağlı olduğunu ve şarap siparişi vermeyi reddettiğini söyledi.

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 7

OTOPSİ RAPORUNDA NE YAZIYORDU?

Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan otopsi raporunda ünlü aktörün ölüm nedeninin halüsinojenik özelliklere sahip kısa etkili bir anestezik olan ketaminin akut etkilerinden kaynaklandığının tespit edildiği ifade edildi.

Toksikoloji testleri, Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin, cerrahi amaçlı olarak genel anestezide kullanılan doz aralığındaki kadar yüksek seviyede olduğunu gösterdi.

Perry'nin vücudundaki ketamin konsantrasyonları kalp atış hızını aşırı uyarırken solunumu baskılaması sebebiyle jakuzide bilincini kaybetmesine yol açmış olabileceği ifade edildi.

Raporda, Perry'nin vücudunda bazı reçeteli ilaçların toksik olmayan seviyelerinin tespit edildiği, ancak alkol, kokain, eroin veya diğer yasadışı uyuşturucuların izine rastlanmadığı belirtildi.

Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından çarpıcı iddia: O aslında yalan söyledi! - 8

Perry, hayatını kaybettiği gün son sosyal medya paylaşımını, jakuziden yapmıştı.

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